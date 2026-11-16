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Il borgo più buio d’Italia: il sole scompare per tre mesi, ecco come vivono gli abitanti

Esiste un piccolo borgo italiano in cui il sole scompare per quasi 3 mesi: il caso di Viganella e la soluzione geniale per portare i raggi solari lungo le sue stradine.
Curiosità16 Novembre 2026 - ore 11:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
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A volte basta un solo giorno senza sole per far precipitare l'umore e può apparire davvero strano il fatto che vi siano luoghi in cui le persone sono costrette a fare i conti con ben 83 giorni di buio. Una località così esiste anche in Italia, non solo nell'estremo nord o sud del globo: in un piccolo borgo piemontese il sole scompare per 3 mesi. E gli abitanti hanno trovato uno stratagemma davvero ingegnoso per rimediare a questo inconveniente.

A Viganella il sole sparisce per quasi 3 mesi

Svegliarsi un mattino di novembre e vedere fuori dalle finestre il cielo grigio è un'esperienza abbastanza comune, ma sapere che il sole non tornerà a splendere per i prossimi tre mesi è un altro discorso. Il borgo senza sole non è il protagonista di una storia apocalittica, ma una realtà con cui da secoli gli abitanti di Viganella convivono.

In questo piccolo borgo della Valle Antrona il sole tramonta infatti l'11 novembre, e torna a sorgere il 2 febbraio, per un totale di 83 giorni di penombra. Ma com'è possibile tutto questo, e come fanno a vivere in un paese senza sole?

Perché a Viganella sparisce il sole?

Cosa costringe gli abitanti di Viganella a convivere con lunghi periodi al buio? Il borgo minuscolo è incastonato tra le montagne del Verbano-Cusio-Ossola e sono proprio questi monti maestosi che formano una barriera insormontabile per i raggi solari.

Se da un lato quelle montagne offrono un panorama stupendo, rendendo Viganella un piccolo borgo da cartolina, dall'altro catturano la luce del sole lasciando questo paesino con le strade in pietra in penombra per buona parte dell'inverno, anche quando sopra alle vette il cielo si mostra di un bell'azzurro limpido.

L'idea luminosa per convivere con 3 mesi di buio

Fino ad ora abbiamo usato il presente, ma forse sarebbe stato più indicato parlare al passato, visto che oggi questo borgo non deve più affrontare un periodo lunghissimo di buio.

L'idea brillante per portare il sole a Viganella venne a Franco Midali, un ferroviere, che decise di dare al suo paese quello che, in tutto il resto del mondo, è normalità. Insieme all’architetto Giacomo Bonzani mise a punto un progetto apparentemente "visionario": installare uno specchio gigante sulla montagna per catturare il sole e portarlo in piazza.

Calcoli astronomici, previsioni topografiche e studi climatici richiesero anni di impegno, ma alla fine l'impresa, portata avanti anche grazie a 99.900 euro ottenuti con bandi e finanziamenti, vide (è proprio il caso di dirlo) la luce del sole. Lo specchio di 40 m² in acciaio, otto metri di base per cinque di altezza, fu installato nella piazza centrale il 17 dicembre 2006.

Il giorno in cui a Viganella arrivò il sole

L'evento fu memorabile, non solo per gli abitanti che quel giorno si radunarono tutti in piazza per assistere al sole riflesso che riportava il giorno anche in questo borgo piemontese, ma anche per la stampa.

La storia del paese che era riuscito a sconfiggere il buio conquistò il mondo, e richiamò qui moltissime troupe televisive: CNN, BBC, Al Jazeeragiornalisti giapponesi, brasiliani e tedeschi erano tutti in piazza ad assistere all'evento.

Viganella divenne un simbolo mondiale della creatività italiana, della capacità di trasformare un problema in opportunità e inspirò anche altri Paesi. I tecnici di Rjukan, in Norvegia, arrivarono fin lì per studiare il progetto piemontese, e diversi anni dopo riuscirono a installare tre specchi riflettenti nella cittadina, che viveva una situazione simile.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Novembre ore 16:51

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