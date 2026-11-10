Il vicolo più stretto d’Italia, una sfida da 43 centimetri: ecco dove si trova

Dove si trova il vicolo più stretto d'Italia? Il primato spetta a un piccolo passaggio situato nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino ed è diventato celebre proprio per le sue dimensioni anguste. Percorrerlo non è certo facile, e chi ci riesce può persino richiedere un attestato all'Ufficio Turistico locale, a testimonianza dell'impresa.

Nelle Marche il vicolo più stretto d'Italia, attraversarlo è una vera impresa

Il nostro Paese sembra non stancarsi mai di stupirci, e talvolta lo fa con delle vere e proprie stranezze che invitano a sfide urbane insolite. Tra queste, c'è il vicolo più stretto d'Italia, un percorso diventato celebre negli ultimi tempi anche sui social per le sue dimensioni.

Il singolare percorso si trova a Ripatransone, un affascinante borgo delle Marche in provincia di Ascoli Piceno. Se cercate località che consentano di cimentarsi in gare estreme, percorsi a ostacoli e competizioni di resistenza, questa località non fa per voi, ma se la vostra sfida è quella di camminare lungo un sentiero quai impossibile, vi consigliamo di recarvi qui almeno una volta.

Nel centro storico del paese, in via Francesco Lunerti 14, si apre un vicolo che potrete percorrere solo a patti che riusciate a farvi piccoli piccoli. Alla partenza questo vicolo misura 43 centimetri di larghezza, ma poi si restringe via via che si sale, fino ad arrivare al punto più stretto (38 centimetri).

Il primato conquistato per pochi centimetri

Per molti anni è stata via Baciadonne a Città della Pieve a detenere, con i suoi 53 centimetri di larghezza, il titolo di vicolo più stretto d'Italia. La cittadina umbra fu costretta a cedere il podio a Ripatransone quando, nel 1968, il professor Antonio Giannetti decise di fare un censimento dei vicoli del centro storico marchigiano certificandone le misure.

Percorrere il vicolo di Ripatransone, un'impresa certificata

Non è difficile immaginare che percorrere questo vicolo sia un'impresa tutt'altro che facile e chi riesce nell'impresa può anche ottenere una sorta di certificato che celebri il successo. L'attestato viene rilasciato dall’Ufficio Turistico locale.

Cos'altro vedere a Ripatransone?

Una volta ammirato o aver attraversato il vicolo italiano più stretto, cos'altro è possibile fare a Ripatransone? Sebbene questa sia la particolarità che spinge molti turisti a trascorrere qualche giorno nel piccolo borgo, non è certo l'unica attrattiva che il paese offre.

Adagiata sul crinale che separa le valli del Menocchia e del Tesino, la cittadina conserva un affascinante impianto medievale, arricchito da palazzi nobiliari, edifici rinascimentali e testimonianze architettoniche che raccontano secoli di storia.

A Ripatransone il vicolo più stretto al mondo?

Le sue dimensioni potrebbero far pensare che questo sia, in assoluto, il vicolo più stretto al mondo. Fuori dai confini nazionali esistono tuttavia passaggi ancora più piccoli, tanto da far passare il vicolo di Ripatransone in secondo piano a livello globale.

In Francia, ad esempio, se ne trova uno nel borgo provenzale di Gassin che, con i suoi 29 centimetri di larghezza nel punto più angusto, viene spesso indicato come il più stretto al mondo.