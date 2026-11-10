FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Il vicolo più stretto d’Italia, una sfida da 43 centimetri: ecco ...

Il vicolo più stretto d’Italia, una sfida da 43 centimetri: ecco dove si trova

Dov'è il vicolo più stretto d'Italia? Il passaggio, largo appena 43 cm nella parte più ampia, si trova nelle Marche.
Curiosità10 Novembre 2026 - ore 11:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
Curiosità10 Novembre 2026 - ore 11:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Dove si trova il vicolo più stretto d'Italia? Il primato spetta a un piccolo passaggio situato nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino ed è diventato celebre proprio per le sue dimensioni anguste. Percorrerlo non è certo facile, e chi ci riesce può persino richiedere un attestato all'Ufficio Turistico locale, a testimonianza dell'impresa.

Nelle Marche il vicolo più stretto d'Italia, attraversarlo è una vera impresa

Il nostro Paese sembra non stancarsi mai di stupirci, e talvolta lo fa con delle vere e proprie stranezze che invitano a sfide urbane insolite. Tra queste, c'è il vicolo più stretto d'Italia, un percorso diventato celebre negli ultimi tempi anche sui social per le sue dimensioni.

Il singolare percorso si trova a Ripatransone, un affascinante borgo delle Marche in provincia di Ascoli Piceno. Se cercate località che consentano di cimentarsi in gare estreme, percorsi a ostacoli e competizioni di resistenza, questa località non fa per voi, ma se la vostra sfida è quella di camminare lungo un sentiero quai impossibile, vi consigliamo di recarvi qui almeno una volta.

Nel centro storico del paese, in via Francesco Lunerti 14, si apre un vicolo che potrete percorrere solo a patti che riusciate a farvi piccoli piccoli. Alla partenza questo vicolo misura 43 centimetri di larghezza, ma poi si restringe via via che si sale, fino ad arrivare al punto più stretto (38 centimetri).

Il primato conquistato per pochi centimetri

Per molti anni è stata via Baciadonne a Città della Pieve a detenere, con i suoi 53 centimetri di larghezza, il titolo di vicolo più stretto d'Italia. La cittadina umbra fu costretta a cedere il podio a Ripatransone quando, nel 1968, il professor Antonio Giannetti decise di fare un censimento dei vicoli del centro storico marchigiano certificandone le misure.

Percorrere il vicolo di Ripatransone, un'impresa certificata

Non è difficile immaginare che percorrere questo vicolo sia un'impresa tutt'altro che facile e chi riesce nell'impresa può anche ottenere una sorta di certificato che celebri il successo. L'attestato viene rilasciato dall’Ufficio Turistico locale.

Cos'altro vedere a Ripatransone?

Una volta ammirato o aver attraversato il vicolo italiano più stretto, cos'altro è possibile fare a Ripatransone? Sebbene questa sia la particolarità che spinge molti turisti a trascorrere qualche giorno nel piccolo borgo, non è certo l'unica attrattiva che il paese offre.

Adagiata sul crinale che separa le valli del Menocchia e del Tesino, la cittadina conserva un affascinante impianto medievale, arricchito da palazzi nobiliari, edifici rinascimentali e testimonianze architettoniche che raccontano secoli di storia.

A Ripatransone il vicolo più stretto al mondo?

Le sue dimensioni potrebbero far pensare che questo sia, in assoluto, il vicolo più stretto al mondo. Fuori dai confini nazionali esistono tuttavia passaggi ancora più piccoli, tanto da far passare il vicolo di Ripatransone in secondo piano a livello globale.

In Francia, ad esempio, se ne trova uno nel borgo provenzale di Gassin che, con i suoi 29 centimetri di larghezza nel punto più angusto, viene spesso indicato come il più stretto al mondo.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Quando conviene arieggiare casa per ridurre umidità e muffe? I consigli utili
    Curiosità6 Novembre 2026

    Quando conviene arieggiare casa per ridurre umidità e muffe? I consigli utili

    Quando arieggiare casa per ridurre umidità e muffe? Ecco alcuni consigli pratici.
  • Dolomiti, la prima neve regala uno spettacolo mozzafiato sotto la Luna di ottobre - Foto
    Curiosità30 Ottobre 2026

    Dolomiti, la prima neve regala uno spettacolo mozzafiato sotto la Luna di ottobre - Foto

    Arriva la prima neve sulle Dolomiti e l'incontro con la Luna è spettacolare. Ecco le foto che immortalano il momento
  • Dove si vive meglio in Italia? La classifica Istat: Abruzzo e Sardegna le due eccezioni al Sud
    Curiosità27 Ottobre 2026

    Dove si vive meglio in Italia? La classifica Istat: Abruzzo e Sardegna le due eccezioni al Sud

    Dove si vive meglio in Italia? Secondo i dati Istati le regioni del Nord sono le favorite ma ci sono due eccezioni al Sud.
  • Mattina fredda e pomeriggio mite: come vestirsi quando le temperature cambiano in poche ore
    Curiosità26 Ottobre 2026

    Mattina fredda e pomeriggio mite: come vestirsi quando le temperature cambiano in poche ore

    Temperature basse durante la mattina e più calde nel pomeriggio? Ecco cosa indossare quando il clima cambia rapidamente.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, tra venerdì e il weekend tempo instabile e aria più fredda: la tendenza dal 13 novembre
Tendenza10 Novembre 2026
Meteo, tra venerdì e il weekend tempo instabile e aria più fredda: la tendenza dal 13 novembre
Arrivano venti più freddi da nord-est, con temperature in calo e nuove piogge: gli aggiornamenti meteo
Meteo, tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, intensa fase di maltempo
Tendenza9 Novembre 2026
Meteo, tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, intensa fase di maltempo
Attese precipitazioni diffuse, insistenti, in grado di produrre consistenti accumuli di pioggia al Nord e nelle zone tirreniche. La massa d’aria rimarrà mite
Meteo: 12-13 novembre con forti piogge, venti e rischio criticità. Ecco dove
Tendenza8 Novembre 2026
Meteo: 12-13 novembre con forti piogge, venti e rischio criticità. Ecco dove
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede l'arrivo di un'intensa perturbazione che potrebbe innescare un maltempo critico.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 10 Novembre ore 14:53

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154