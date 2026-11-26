Il nuovo IT-Wallet, ossia il portafoglio digitale presente all'interno dell'app IO, ha introdotto una serie di importanti novità. Scopriamo insieme di cosa si tratta e soprattutto cosa bisogna fare per aggiornare il proprio portafoglio digitale.

Novità in arrivo per l'IT-Wallet, il portafoglio digitale dove è possibile custodire i propri documenti. Fino a pochi giorni fa l'attivazione era possibile solo se in possesso dello SPID, ossia il sistema di autenticazione digitale italiano per accedere con un'unica identità ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.

Il nuovo IT-Wallet rivoluzionatutto dicendo addio allo SPID da luglio 2027 e dando il benvenuto alla CIE, la carta di identità elettronica. Proprio così il nuovo IT-Wallet presente nell'app IO richiede la CIE e uno smartphone con il NFC, un chip wireless a corto raggio (pochi centimetri) sempre attivo in background e privo di un interruttore nelle impostazioni di iOS. Il chip si trova solitamente nella parte superiore del dispositivo, vicino alla fotocamera

La carta di identità elettronica (CIE) assume un ruolo centrale per l'attivazione dell'IT-Wallet a discapito della SPID. L'autenticazione tramite la carta di identità elettronica diventa fondamentale per verificare l'identità della singola persona e garantire così la protezione dei documenti digitali. Per chi ha già attivato il portafoglio digitale IT-Wallet con lo SPID dovrà accedere nuovamente alla app IO e utilizzare la CIE per autentificarsi. Attenzione: l'utilizzo dell'IT-Wallet non è obbligatorio, ogni persona può scegliere liberamente se attivarlo o meno.

IT-Wallet, portafoglio digitale: cosa serve per attivarlo?

Per tutti quelli interessati all'attivazione dell'IT-Wallet all'interno della app IO ci sono alcuni requisiti tecnici minimi da rispettare. Prima di tutto bisogna essere in possesso di uno smartphone Android dalla versione 8.0 oppure uno smartphone iOS con installata la versione 15 in poi. Per autentificarsi è fondamentale che il proprio smartphone abbia il chip NFC, per intenderci lo stesso componente utilizzato nei negozi per i pagamenti.

Il sito istituzionale dedicato alla CIE ha comunicato che ad oggi sono state emesse 67,9 milioni di carte di identità elettronica e più di 15,4 milioni di cittadini l’hanno utilizzata almeno una volta. Un numero importante destinato a crescere ancora di più nei prossimi mesi.