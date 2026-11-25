Nella prima parte del weekend le condizioni meteorologiche sull’Italia saranno determinate dalla presenza di una circolazione ciclonica, più evidente alle quote atmosferiche medio-alte, destinata a scivolare già da domenica sul mar Ionio per poi lasciare la nostra penisola. Contemporaneamente, a partire dal Centronord, si assisterà a un graduale rialzo della pressione atmosferica. Le temperature tenderanno a calare leggermente, in particolare al Nord e sulle regioni del versante adriatico.

Con maggiore dettaglio, sabato 28 sarà una giornata caratterizzata da tempo instabile all’estremo Sud, in particolare nei settori compresi tra la Puglia, l’alta Calabria e il nord della Sicilia. Lungo il medio Adriatico le precipitazioni saranno più probabili al mattino, con nevicate sopra i 1300 metri circa sui rilievi dell’Abruzzo e del Molise. Sulle regioni centromeridionali e sulle Isole i venti saranno in prevalenza moderati e settentrionali.

Domenica 29 ancora qualche rovescio sulla Calabria ionica, in particolare nella prima parte del giorno, mentre sul resto del Paese il tempo dovrebbe risultare prevalentemente stabile. Giornata ancora ventosa con correnti settentrionali in Sicilia, al Centrosud e sull’alto Adriatico.

Gli aggiornamenti dei modelli indicano che all’inizio della prossima settimana sull’Italia a prevalere sarà l’influsso di un’area di alta pressione centrata sull’Europa centro-orientale, influenza che risulterà probabilmente più marcata sulle regioni centrosettentrionali e sulla Sardegna.