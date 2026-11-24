Si sta avvicinando una nuova perturbazione (la numero 11 di novembre): già in serata porterà un primo peggioramento del tempo al Nord, e domani piogge diffuse, anche di forte intensità, soprattutto al Centro-Nord, accompagnate da nevicate sulle Alpi, al mattino pure al di sotto di 1.000 metri. Questa perturbazione spingerà sulle regioni meridionali una massa d’aria relativamente calda, favorendo su gran parte del Sud un sensibile rialzo delle temperature, che si porteranno diffusamente al di sopra della norma, mentre al Nord affluiranno correnti più fredde e di conseguenza si farà sentire un po’ di freddo quasi invernale, con valori che in diverse località rimarranno al di sotto della norma.

Giovedì la perturbazione, prima di allontanarsi verso i Balcani, porterà ancora moderato maltempo in molte zone del Centro-Sud, mentre al Nord la situazione andrà migliorando.

Le previsioni per mercoledì 25 novembre

Mercoledì nuvole ovunque, con pochi sprazzi di sole per lo più confinati all’estremo Sud. Piogge diffuse, a tratti anche intense, in tutto il Nord e su Sardegna, zone interne del Centro e coste centrali tirreniche; a carattere più isolato qualche pioggia, nel corso del giorno, anche su coste centrali adriatiche, Campania e nord della Puglia. Temperature massime in calo al Centro-Nord, con un po’ di freddo dal sapore praticamente invernale nelle regioni settentrionali; sensibile rialzo termico invece al Sud e Isole, dove sono attesi picchi anche di 23-24 gradi. Forti venti dai quadranti meridionali, a tratti burrascosi, al Centro-Sud e Isole. Mari in generale agitati.

Le previsioni per giovedì 26 novembre

Giovedì nubi ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse su alto Piemonte, Lombardia, Venezie, regioni centrali tirreniche, Sud e Isole; neve sulle zone alpine oltre 900-1200 metri. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti occidentali o di Libeccio. Temperature massime in rialzo al Nord e regioni adriatiche, in calo nel medio versante tirrenico e in Sardegna.