Nelle prossime ore la situazione meteo rimarrà sostanzialmente stabile e asciutta in gran parte del Paese, ma si sta già avvicinando una nuova perturbazione (la numero 11 di novembre) che a fine giornata causerà un primo peggioramento del tempo al Nord, mentre mercoledì porterà piogge diffuse, anche di forte intensità, soprattutto al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi pure al di sotto di 1000 metri e deciso rinforzo dei venti meridionali al Centro-Sud. La perturbazione trascinerà anche una massa d’aria relativamente mite sulle regioni meridionali, dove quindi le temperature si spingeranno nuovamente oltre le medie stagionali, mentre al Nord affluiranno correnti più fredde e di conseguenza le temperature rimarranno più contenute e in diverse località al di sotto della norma, dal sapore praticamente invernale.

Giovedì il nucleo della perturbazione si allontanerà verso i Balcani, ma l’Italia rimarrà comunque interessata da una circolazione depressionaria responsabile di un po’ di maltempo residuo. Le proiezioni per l’ultima parte della settimana, caratterizzate comunque da un grado di incertezza ancora non trascurabile, vedono per venerdì un nuovo peggioramento del tempo, destinato a influenzare anche il weekend, quando le temperature, a causa di un rinforzo dei venti freddi settentrionali, potrebbero scendere su valori diffusamente al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per martedì 24 novembre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del Paese. In queste prime ore del giorno qualche nebbia sulle pianure del Nord, poi nel pomeriggio prime deboli piogge sulla Liguria, in estensione in serata a gran parte del Nord, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 900-1000 metri.

Temperature massime in crescita nel medio versante adriatico, in calo al Nord e sui versanti ionici del Paese, senza grandi variazioni altrove; valori in generale nella norma o leggermente al di sotto. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio; mari ancora in prevalenza mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 novembre

Molte nubi e piogge diffuse al Centro-Nord e in Sardegna, in estensione nel pomeriggio alla Campania dove saranno possibili dei temporali; localmente quindi le piogge potranno essere intense. Sulle Alpi nevicherà fino a quote di 800-1200 metri. Molte nubi anche al Sud e nelle due Isole maggiori, ma con qualche temporanea schiarita e sporadiche piogge in Puglia, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in calo al Centro-Nord: nelle regioni settentrionali clima invernale con valori anche intorno ai 4-6 gradi.