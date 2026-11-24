Nella parte finale della settimana le condizioni meteorologiche sull’Italia saranno determinate dalla presenza di una circolazione ciclonica, più evidente alle quote atmosferiche medio-alte, destinata a scivolare verso il sud dei Balcani e la Grecia nel corso del weekend, alimentata da una massa d’aria artico-continentale che, dall’Europa nord-orientale, si propagherà marginalmente anche all’Italia.

La tendenza meteo per venerdì e il weekend

In un contesto di elevata incertezza, lo scenario al momento più probabile suggerisce un venerdì caratterizzato dalla variabilità su tutte le regioni italiane, con precipitazioni più probabili tra l’Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria, il Lazio, a fine giornata anche in Abruzzo, e più giù tra bassa Campania, alta Calabria, Basilicata e Puglia meridionale. Nel resto del Paese si osserverà un miglioramento e un tempo generalmente asciutto. Le temperature tenderanno a calare leggermente, portandosi ovunque su valori più in linea con il periodo, di stampo invernale al Nord. Venti in attenuazione, tesi o localmente ancora forti di Maestrale sulla Sardegna.

Sabato 28 novembre, con la depressione che nel frattempo si muoverà verso sudest, il tempo potrebbe risultare ancora instabile e a tratti piovoso nelle regioni centrali adriatiche, su quelle meridionali e sulla Sicilia settentrionale. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato. Domenica 29, infine, osserveremo probabilmente una tendenza al miglioramento anche su questi settori, salvo le ultime sporadiche precipitazioni nelle prime ore della giornata. Nel frattempo, l’aria fredda si riverserà su buona parte del Paese, determinando un ulteriore generale abbassamento delle temperature, destinate a portarsi localmente anche sotto la media stagionale. Ad accentuare la sensazione di freddo ci penserà una ventilazione settentrionale decisamente sostenuta, con raffiche di burrasca e mari localmente fino ad agitati.