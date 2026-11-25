Italia oggi alle prese con l’ennesima perturbazione di questo mese di novembre (numero 11), con precipitazioni localmente anche intense ed abbondanti in progressiva propagazione al Centronord, in Sardegna, Campania e, tra sera e notte, anche nel resto delle regioni meridionali. Sulle Alpi quota neve anche leggermente sotto i 1000 metri, mentre sul settore tirrenico e in Sardegna vi sarà il rischio di locali rovesci o temporali. Gli intensi venti meridionali richiameranno aria calda verso il Sud, con un sensibile rialzo delle temperature verso valori al di sopra della norma, mentre al Nord il clima sarà di sapore invernale.

La circolazione depressionaria collegata al peggioramento rimarrà attiva in prossimità dell’Italia anche nei giorni successivi di questa settimana e sarà ulteriormente alimentata dall’arrivo di un ulteriore impulso in discesa dall’Europa nord-orientale, insieme a una massa d’aria fredda che, nel corso del weekend, sospinta da venti settentrionali, si propagherà a tutta l’Italia facendo calare le temperature verso valori diffusamente al di sotto della norma. In termini di nuvole e fenomeni, grande variabilità, di pari passo con un elevato grado di incertezza. In linea di massima, nel fine settimana la depressione dovrebbe scivolare verso la Grecia, favorendo un progressivo miglioramento del tempo, a iniziare dal Nord e dalle regioni centrali tirreniche.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 novembre

Mercoledì nuvole ovunque, con le ultime parziali schiarite in mattinata all’estremo Sud. Piogge diffuse, a tratti anche intense, su tutto il Nord e in propagazione alla Sardegna e alle regioni tirreniche fino alla Campania; fenomeni a carattere più isolato anche sul lato adriatico fino al nord della Puglia. Neve sulle Alpi a quote tra 800 e 1300 metri. Dal pomeriggio rischio di rovesci o temporali su Lazio, Campania e Sardegna, la sera anche su Toscana e Umbria.

Temperature massime in lieve calo al Nordovest, in aumento al Sud e sulle Isole, dove sono attesi picchi fino a 22-24 gradi. Venti da moderati a forti, inizialmente da sud-sudest, in successiva rotazione da ovest-sudovest. Mari da mossi a molto mossi, fino a localmente agitato il Tirreno.

Le previsioni meteo per giovedì 26 novembre

Giovedì prevarranno ancora le nuvole, meno diffuse sul lato adriatico dalla Romagna al nord della Puglia. Al mattino rovesci anche temporaleschi su Puglia meridionale, Lucania, Calabria e nordest della Sicilia; locali piogge o rovesci su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio; deboli precipitazioni ancora su Lombardia e Triveneto, con neve nei settori alpini oltre i 1000-1300 metri. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione sia al Nord che al Sud, ancora possibili rovesci su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, in estensione la sera a Campania e Sicilia occidentale.

Temperature massime in rialzo al Nordovest e sul medio e basso Adriatico, in calo in Sardegna. Ancora ventoso per venti occidentali al Centrosud e sulle Isole.