La circolazione depressionaria formatasi in prossimità dell’Italia rimarrà attiva anche nei prossimi giorni e sarà ulteriormente alimentata dall’arrivo, alla fine di venerdì, di un ulteriore impulso in discesa dall’Europa nord-orientale insieme a una massa d’aria fredda che nel corso del weekend, sospinta da intensi venti settentrionali, si propagherà a tutta l’Italia facendo calare le temperature verso valori diffusamente al di sotto della norma.

In termini di nuvole e fenomeni ci attendono condizioni di grande variabilità, di pari passo ad un elevato grado di incertezza, specie fino a venerdì. In seguito, nel fine settimana, la depressione dovrebbe scivolare verso la Grecia favorendo un progressivo miglioramento del tempo ad iniziare dal Nord e dalle regioni centrali tirreniche dove il clima più freddo dovrebbe essere comunque accompagnato dalle schiarite.

Le previsioni meteo per giovedì 26 novembre

Oggi cieli in prevalenza nuvolosi su gran parte d'Italia. Fa eccezione il versante adriatico, dalla Romagna fino al nord della Puglia, dove le nubi saranno meno compatte. In mattinata rovesci, anche temporaleschi, su Puglia, Calabria, Sardegna e sul nordest della Sicilia. Qualche pioggia o rovescio anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata. Precipitazioni ancora in corso su Lombardia e Triveneto, con neve sulle Alpi oltre i 1.000-1.300 metri. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se solo in parte, al Nord-Ovest e al Sud. Resteranno però piogge sparse al Nord-Est, al Centro e sulle regioni del sud tirrenico. Su Toscana, Umbria e Lazio non si escludono rovesci e temporali.

Temperature massime in aumento al Nord-Ovest e lungo il medio e basso Adriatico, in calo invece in Sardegna. Ancora una giornata ventosa al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, con venti da ovest e sud-ovest. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 27 novembre

Domani nuvole irregolari che potranno lasciare spazio a qualche schiarita ampia lungo le Alpi, in Liguria, al mattino anche tra Abruzzo, Molise e Foggiano. Possibilità di locali piogge nel corso della giornata su Sud peninsulare, Sicilia e tra interno della Toscana, Umbria e Marche in estensione verso l’Abruzzo. Al mattino possibili foschie dense o locali nebbie sulla bassa Val Padana occidentale. La sera qualche pioggia anche tra Emilia orientale e Romagna, addensamento delle nubi su Prealpi lombarde e Piemonte.

Temperature in generale calo nelle minime; massime in calo sul medio Adriatico e al Sud. Moderato Maestrale in Sardegna, venti in intensificazione di Tramontana in Liguria e di Bora sull’alto Adriatico.