La circolazione depressionaria formatasi in prossimità dell’Italia rimarrà attiva anche nel resto della settimana e sarà ulteriormente alimentata dall’arrivo, alla fine di venerdì, di un nuovo impulso in discesa dall’Europa nord-orientale (perturbazione numero 12), insieme a una massa d’aria fredda che nel corso del weekend, sospinta da intensi venti settentrionali, si propagherà a tutta l’Italia, facendo calare le temperature verso valori diffusamente al di sotto della norma. In termini di nuvole e fenomeni, ci attendono condizioni di grande variabilità, di pari passo con un elevato grado di incertezza, specie fino a venerdì. In seguito, nel fine settimana, la depressione dovrebbe scivolare verso la Grecia, favorendo un progressivo miglioramento del tempo, a iniziare dal Nord e dalle regioni centrali tirreniche, dove il clima più freddo dovrebbe essere comunque accompagnato dalle schiarite.

Le previsioni per giovedì 26 novembre

Giovedì prevarranno ancora le nuvole, meno diffuse sul lato adriatico dalla Romagna al nord della Puglia. Al mattino rovesci anche temporaleschi su Puglia meridionale, Calabria e nordest della Sicilia; locali piogge o rovesci su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Lucania; deboli precipitazioni ancora su Lombardia e Triveneto, con neve nei settori alpini oltre i 1000-1300 metri. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione sia al Nord che al Sud, ancora possibili rovesci su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, in estensione la sera a Campania e Sicilia occidentale.

Temperature massime in rialzo al Nordovest e sul medio e basso Adriatico, in calo in Sardegna. Ancora ventoso per venti occidentali al Centrosud e sulle Isole.

Le previsioni per venerdì 27 novembre

Venerdì nuvole irregolari che potranno lasciare spazio a qualche ampia schiarita lungo le Alpi, in Liguria e, al mattino, anche tra Abruzzo, Molise e Foggiano. Possibilità di locali piogge nel corso della giornata sul Sud peninsulare, sul nord della Sicilia e tra l’interno della Toscana, l’Umbria e le Marche, in estensione dal pomeriggio verso l’Abruzzo. Al mattino possibili foschie dense o locali nebbie sulla bassa Val Padana occidentale. La sera qualche pioggia anche tra Emilia orientale e Romagna, con addensamento delle nubi sulle Prealpi lombarde e in Piemonte.

Temperature minime in generale calo; massime in diminuzione sul medio Adriatico e al Sud. Moderato Maestrale in Sardegna, venti in intensificazione di Tramontana in Liguria e di Bora sull’alto Adriatico.