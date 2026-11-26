Nell'ultimo weekend di novembre la circolazione ciclonica responsabile dell’instabilità dei giorni precedenti si allontanerà gradualmente dall’Italia, favorendo un miglioramento meteo soprattutto nella giornata di domenica. Le condizioni atmosferiche resteranno però ancora variabili su alcune regioni, mentre i venti settentrionali continueranno a soffiare con una certa intensità. Anche l’inizio della prossima settimana si preannuncia nel complesso stabile, ma non mancheranno possibili nuovi episodi di instabilità tra martedì e mercoledì.

La tendenza meteo da domenica 29 novembre

Nella giornata di domenica, il vortice ciclonico si allontanerà verso lo Ionio orientale e la Grecia favorendo un’attenuazione delle precipitazioni anche sulle regioni centrali adriatiche e al Sud dove comunque insisteranno ancora molte nuvole. La giornata risulterà in prevalenza soleggiata al Nord, sulle regioni tirreniche, in Sardegna e nel sud della Sicilia; nelle regioni settentrionali cielo a tratti un po’ nuvoloso per il passaggio di nuvolosità ad alta quota. Giornata ancora ventosa su alto Adriatico, Liguria e al Centro-Sud per venti da moderati a localmente forti settentrionali. Mari mossi o molto mossi. Temperature senza grandi variazioni con valori intorno ai valori normali del periodo o solo leggermente sotto.

Le attuali proiezioni per l’inizio della prossima settimana delineano un lunedì nel complesso stabile e senza precipitazioni di rilievo, anche se il tempo non sarà molto soleggiato: sull’Italia, infatti, sarà presente della nuvolosità sparsa che renderà il cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso. La ventilazione da nord si attenuerà ulteriormente e le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

L’evoluzione successiva resta incerta, ma l’attuale tendenza mostra il ritorno di un po’ di instabilità tra martedì e mercoledì nelle regioni centro-meridionali, e un successivo rinforzo dell’alta pressione. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli.