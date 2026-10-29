Da Milano a Bruxelles in treno notturno per i mercatini di Natale: prezzi e orari

Grand Place, Bruxelles.

È già partita la corsa ai mercatini di Natale. Tra i più noti ci sono quelli di Bruxelles, che ogni anno attirano molti turisti nella capitale belga. È possibile raggiungere i mercatini di Natale di Bruxelles partendo da Milano e attraversando l’Europa in treno, mentre fuori dal finestrino scorrono le bellissime Alpi e le luci delle città.

È una possibilità offerta dal nuovo collegamento ferroviario del treno notturno di European Sleeper, attivo dal 9 settembre 2026, che consente di arrivare in Belgio senza cambi.

Treno notturno Milano - Bruxelles per i mercatini di Natale

La partenza è dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, con un viaggio di circa 18 dalla Svizzera alla Germania, fino all’arrivo a Bruxelles Midi nella tarda mattinata del giorno dopo. Una soluzione comoda e suggestiva per chi vuole organizzare una vacanza natalizia alternativa all’aereo, sfruttando le ore notturne per riposare e arrivare quindi la mattina successiva nella capitale belga per ammirare i celebri mercatini natalizi.

Mercatini di Natale a Bruxelles: quando andare

I mercatini di Natale di Bruxelles, conosciuti come Winter Wonders, sono in programma dal 27 novembre 2026 al 3 gennaio 2027. Il centro della città belga si anima con tantissime bancarelle, decorazioni luminose, specialità gastronomiche e attrazioni natalizie che ogni anno affascinano e richiamano molti turisti da tutto il mondo.

Gli appuntamenti sono concentrati soprattutto nell’area di Grand-Place e nelle piazze vicine, luoghi dove è possibile ammirare uno dei mercatini di Natale tra i più belli d'Europa.

Orari del treno notturno Milano-Bruxelles

Il collegamento diretto con il treno notturno di European Sleeper, parte da Milano tre volte alla settimana: mercoledì, venerdì e domenica, con arrivo a Bruxelles la mattina seguente. L’orario indicativo attuale prevede la partenza alle 15:45 e l’arrivo alle 11:28. Dal 14 dicembre sono previste modifiche al servizio, con partenze da Milano il lunedì, mercoledì e venerdì e nuove fermate nei Paesi Bassi.

Gli orari possono variare in base alla data scelta e alle modifiche alla circolazione ferroviaria: prima di partire è quindi consigliabile verificare il calendario aggiornato sul sito ufficiale di European Sleeper, in modo da scegliere la data e l'orario in base alle vostre esigenze.

Quanto costa il biglietto

I prezzi del treno notturno Milano-Bruxelles variano in base alla disponibilità e alla sistemazione scelta. Le tariffe più economiche in classe Budget partono da circa 39,99 euro a persona per tratta, mentre una cuccetta condivisa in classe Classic parte da 49,99 euro. Per chi desidera maggiore privacy sono disponibili scompartimenti privati e soluzioni Comfort, con costi più elevati. Insomma, per ogni esigenza c'è una soluzione a tutto.

È consigliato prenotare in anticipo in modo da trovare le tariffe più convenienti, soprattutto nei fine settimana di dicembre, quando cresce la domanda da parte di tanti turisti che vogliono visitare i mercatini proprio in quel periodo dell'anno. Il viaggio notturno permette inoltre di risparmiare una notte in albergo e di avere più tempo a disposizione per scoprire la città.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la disponibilità, gli orari aggiornati e le tariffe sul sito web di European Sleeper - Milano-Bruxelles⁠.