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Dove viaggiare nell’inverno 2026-2027: la classifica delle mete più ambite

Quanti di voi stanno pensando ad un viaggio durante l'inverno 2026-2027? Ecco una serie di mete da non perdere!
Viaggi30 Ottobre 2026 - ore 13:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Se stai pensando di organizzare un viaggio durante il periodo invernale, Tripadvisor ha stilato una speciale classifica con alcune destinazioni assolutamente da non perdere!

Viaggi in inverno 2026-2027, le mete consigliate da Tripadvisor

Con l'arrivo del freddo e della prima neve cresce il numero di persone pronte a partire! Proprio così, l'inverno è uno dei periodi dell'anno più particolari per godersi una vacanza lontano dai ritmi frenetici della vita quotidiana. In particolare durante la stagione invernale sono tantissime le località che, complice la neve e l'arrivo del Natale, diventano ancora più belle e magiche. Tripadvisor ha stilato una speciale classifica analizzando le ricerche di tutti i viaggiatori in un arco temporale che va dal 1 agosto al 31 ottobre 2026 alla ricerca di una vacanza dal 1 novembre 2026 al 28 febbraio 2026.

Le scelte dei viaggiatori sono ricadute su località molto fredde, ma anche città famose per i mercatini di Natale. Aarushi Kumar, Associate Director of Research & Insights del gruppo Tripadvisor ha dichiarato: «è interessante osservare una tendenza così marcata verso fughe al freddo tra i britannici quest’inverno, con i viaggiatori che sostituiscono i lettini al sole con gli scarponi da neve. Il fatto che rifugi artici, cittadine alpine e città con suggestivi mercatini di Natale occupino le prime posizioni dimostra che i viaggiatori vogliono immergersi nella stagione fredda invece di sfuggirle».

Dove andare in inverno 2026-2027: la classifica dei 10 posti più richiesti

La classifica, stilata da Tripadvisor Travel Index, conferma come i viaggiatori prediligano durante il periodo invernale mete dal clima rigido, ma anche famose per la presenza dei Mercatini di Natale. Si tratta di località magiche dove è possibile vivere delle esperienze invernali del tutto originali.

A dominare la classifica di Tripadvisor c'è Strasburgo, città del nord-est della Francia, capoluogo della regione del Grande Est e del dipartimento del Basso Reno, situata lungo il fiume Reno al confine con la Germania. Si tratta di una località magica famosa in tutto il mondo per uno dei mercatini di Natale più caratteristici. Non solo, a Strasburgo è possibile anche visitare la splendidaCattedrale di Nostra Signora di Strasburgo oltre a godere di prelibatezze culinarie tipiche dell'Alsazia.

Al secondo posto, invece, troviamo Tromsø, una delle principali città della Norvegia settentrionale considerata il centro abitato situato oltre il Circolo Polare Artico. La città, conosciuta come la"Parigi del Nord", è una meta celebre per i fenomeni naturali e le esperienze artiche, ma anche per godere della magica aurora boreale. Non solo, a Tromso è possibile organizzare tour in barca, ma anche vivere una indimenticabile esperienza a bordo di una slitta trainata dalla renne. Infine al terzo posto c'è Gand, una delle città medievali più affascinanti del Belgio, famosa per il suo straordinario patrimonio artistico, storico e culturale. Tra le tappe da non perdere: il Castello dei Conti.

Ecco la top 10 delle località più ricercate dal viaggiatori di Tripadvisor:

  1. Strasburgo, Francia
  2. Tromsø, Norvegia
  3. Gand, Belgio
  4. Saariselka, Finlandia
  5. Chamonix, Francia
  6. Zakopane, Polonia
  7. Bruges, Belgio
  8. Norimberga, Germania
  9. Salisburgo, Austria
  10. Riga, Lettonia
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Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Ottobre ore 13:23

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