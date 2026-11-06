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Dream of the Desert, il treno extralusso made in Italy: viaggi nel deserto da 20 mila euro

Progettato in Italia e al via nel 2027, il convoglio d'élite “Dream of the Desert” proporrà viaggi da sogno tra le dune saudite: gli itinerari e i costi.
Viaggi6 Novembre 2026 - ore 15:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Se desiderate vivere un'avventura straordinaria lontana dalle classiche partenze d'agosto o dalle festività natalizie, questa novità fa decisamente al caso vostro. Battezzato Dream of the Desert, si tratta del primissimo convoglio ferroviario di altissimo livello ideato per esplorare le suggestive distese sabbiose dell'Arabia Saudita. Tra ambientazioni raffinate, servizi esclusivi e itinerari affascinanti, questo viaggio unisce il fascino dell'esplorazione al massimo della comodità.

Dream of the Desert, il treno extralusso made in Italy: gli itinerari

Il convoglio ferroviario Dream of the Desert ridefinisce il turismo d'alta gamma nell'Arabia Saudita, offrendo un'inedita traversata su rotaia da Riyadh verso i territori settentrionali del Paese, ricchi di rilievi vulcanici, roccaforti storiche e imponenti scenari sabbiosi.

L'esperienza si sviluppa lungo cinque diversi percorsi dedicati alla scoperta del patrimonio naturale e archeologico locale: la rotta "The Northern Sands" collega la capitale ad Al Jouf attraverso tre giornate tra reperti d'epoca, canyon e pernottamenti sotto il cielo desertico, mentre "A Taste of AlUla" fonde le attrazioni della metropoli con le meraviglie millenarie dell'omonima oasi storica tramite pacchetti personalizzati.

Per chi dispone di tempi più ristretti, la linea "Whispers of Jubbah" offre una full immersion di quarantotto ore tra le incisioni rupestri e la città antica di Diriyah, radice profonda della cultura saudita. Completano l'offerta le soluzioni stagionali e culturali: "Ramadan Nights" consente di vivere il mese sacro tra momenti di spiritualità, cene tradizionali Iftar e Suhoor nel deserto e osservazione astronomica guidata, mentre "Summer Mirage" propone brevi escursioni estive ad alte prestazioni per garantire freschezza, alta gastronomia e relax d'élite anche nei periodi di caldo più intenso.

I prezzi

Accedere a questa crociera su rotaia ultra-esclusiva richiede un investimento importante: i prezzi d'ingresso per un itinerario di coppia in suite arrivano a 86.250 SAR (circa ventimila euro al cambio attuale), una somma comprensiva di pernottamento, alta cucina ed escursioni guidate, mentre le sistemazioni base si attestano sui tremila euro a notte per cabina, variando a seconda della stagione e del percorso scelto.

Tali cifre collocano la proposta ai vertici del turismo ferroviario mondiale, rivolgendosi a una clientela d'élite desiderosa di esplorare le meraviglie meno battute della penisola arabica senza rinunciare a standard altissimi.

Negli interni del convoglio figurano ventiquattro lussuose sistemazioni private, un ristorante d'alta gamma e l'immancabile vettura "Majlis", area concepita per ricreare i tipici momenti di socialità della cultura locale.

La realizzazione e il lancio dell'intero progetto recano la firma dell'azienda italiana Arsenale, già attiva sul mercato della mobilità di pregio. Sebbene l'inaugurazione ufficiale delle tratte sia fissata per l'autunno del 2027, le vendite dei biglietti sono state avviate in anticipo per consentire ai viaggiatori di riservare il proprio posto per le prime corse programmate.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre ore 22:08

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