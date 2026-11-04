La città più sicura al mondo per i turisti nel 2027: l’Italia conquista un posto

Qual è la città più sicura al mondo per i turisti e quindi da visitare nel 2027? In che posto sono in classifica le città italiane? Possiamo farci un'idea su queste domande grazie all'analisi del nuovo rapporto di Berkshire Hathaway Travel Protection che individua le 15 destinazioni urbane più affidabili per i viaggiatori.

A conquistare il primo posto è una città canadese, mentre l'Europa si conferma protagonista con numerose località nella graduatoria. Anche l'Italia riesce a entrare nella top 10 grazie a Venezia, che migliora il proprio piazzamento rispetto alla precedente edizione. Un risultato importante c che premia la città lagunare, pur in presenza di alcune criticità.

La città più sicura al mondo per turisti nel 2027? Ecco la top tre e come nasce la classifica

Come si è giunti a stabilire la città più sicura al mondo per turisti nel 2027? La graduatoria del Safest Cities Report 2027 è stata elaborata da Berkshire Hathaway Travel Protection prendendo in esame una selezione iniziale di 38 città internazionali e statunitensi, scelte tra le destinazioni più frequentate dai turisti americani.

La ricerca ha coinvolto oltre 1.500 viaggiatori, chiamati a esprimere un giudizio sulle località che avevano visitato direttamente, valutandone diversi aspetti, dalla criminalità alla tranquillità dei quartieri. Le risposte sono state successivamente confrontate con i dati degli indici di Numbeo e The Economist e con le analisi di GeoSure Global, che prende in considerazione anche le condizioni delle singole aree urbane.

Per stilare la classifica sono stati utilizzati sostanzialmente dati che si riferiscono alla situazione rilevata nell'agosto 2026. L'elenco non si basa quindi una valutazione in tempo reale.

Quale città ha prevalso? Quale è la più sicura per i turisti? Al vertice troviamo Montreal, in Canada, con 82.18 punti: è stata premiata soprattutto per il basso tasso di criminalità e gli ottimi giudizi ottenuti dai suoi quartieri. Al secondo posto si posiziona Zurigo, in Svizzera, con 81.03 punti. La città è stata apprezzata per la tranquillità e l'efficienza dei trasporti pubblici. Completa il podio Amsterdam, nei Paesi Bassi, con 80.81 punti. Quest'ultima ha ottenuto valutazioni positive nonostante sia una meta molto frequentata per il divertimento e il turismo.

Italia in top ten: le altre posizioni in classifica

Dove si è posizionata l'Italia? Venezia ha conquistato l'ottava piazza ed è rientrata in top ten. Si tratta dell' unica rappresentante del nostro Paese nella top 15. La città dei canali totalizza 75.39 punti e guadagna tre posizioni rispetto alla precedente edizione. Tra gli aspetti positivi vengono segnalati le buone condizioni per le viaggiatrici e la facilità di accesso alle strutture sanitarie. Resta tuttavia opportuno prestare attenzione ai piccoli furti, soprattutto nelle zone più frequentate dai visitatori.

Prima della città lagunare si trovano: Tokyo, quarta con 79.91 punti, Reykjavik, quinta con 78.90, Oslo, sesta con 76.45, e Singapore, settima con 76.41.

Subito dopo Venezia, invece, vi sono: Sydney, in nona posizione con 75,34 punti, e Honolulu, decima con 75.31. Fuori top ten: Dublino, all'undicesimo posto con 74.58 punti, Copenaghen, dodicesima con 73.52, Barcellona, tredicesima con 73.44, San Francisco, quattordicesima con 73.15, e Parigi, che chiude la classifica al quindicesimo posto con 72.45 punti.