Caro-neve, skipass sempre più costosi: in cinque anni i prezzi sono aumentati fino al 43%

Sciare in Italia sta diventando sempre più caro: negli ultimi 5 anni i prezzi degli skipass sono aumentati di molto, sfiorando in alcuni casi un rincaro del 43%. Oggi in media accedere allo skipass costa fino a 89 euro al giorno. Assoutenti lancia l'allarme sulla stagione sciistica 2026/2027.

Settimana bianca sempre più cara: il report alle soglie della nuova stagione sciistica

La stagione sciistica sta per entrare nel vivo, e le strutture presenti sulle montagne italiane si preparano ad accogliere gli appassionati di sci. Programmare una settimana bianca però, sta diventando sempre più complicato per le famiglie, che con i prezzi degli impianti in continua ascesa si trovanoquest'anno a fare i conti con "investimenti" economici più elevati per poter mettere gli sci ai piedi.

Biglietti giornalieri, abbonamenti stagionali e spese per il soggiorno in hotel, rischiano di trasformare la passione invernale in una vera e propria chimera per molti italiani.

A lanciare l'allarme, proprio alla vigilia della nuova stagione sciistica, è Assoutenti, che in un recente report ha fatto il punto sui rincari (che in alcuni casi hanno sfiorato il 43%) sulle tariffe skipass negli ultimi cinque anni.

Report Assoutenti: stagione invernale 2026/2027 con forti aumenti

L’analisi fatta da Assoutenti nei giorni scorsi ha messo a confronto i prezzi skipass praticati dal 2021 ad oggi. La fotografia che ne è uscita è tutt'altro che incoraggiante per gli sciatori italiani: nei comprensori sciistici più amati del Bel Paese si sono registrati aumenti che in alcuni casi sfiorano il 43%.

Tra le località monitorate dall'associazione, è il comprensorio Dolomiti Superski a detenere il titolo di località con i costi più alti. Qui un adulto dovrà mettere in conto 89 euro per trascorrere una giornata sulle piste da sci. Non va molto meglio neppure a chi sceglierà Courmayeur (skipass giornaliero da 75 euro), il Civetta (72 euro) o il Sestriere (69 euro).

Il caro-neve si farà sentire anche per chi, invece, opterà per gli abbonamenti stagionali. Frequentare le piste per tutto l’inverno, in alta stagione, comporterà una spesa di 1.590 euro per gli skipass nei comprensori della Valle d’Aosta. Se poi si deciderà di solcare il manto bianco negli impianti di Zermatt, saranno necessari 1.876 euro.

La situazione non è molto più rosea neppure nella Vialattea, dove occorrono 1.300 euro. Tarffa agevolata invece sugli abbonamenti stagionali con il Dolomiti Superski, che propone una tariffa di 990 euro a condizione che l’acquisto avvenga in prevendita entro il 24 dicembre.

A rendere sempre più difficile la settimana bianca per gli italiani, c'è poi il fatto che la crescita dei prezzi non riguarda solo gli impianti di risalita, ma coinvolge anche alberghi, ristoranti e gli altri servizi collegati al turismo sulla neve. Coloro che organizzano una vacanza in montagna devono infatti considerare anche il pernottamento, i pasti, il noleggio dell’attrezzatura, le lezioni con i maestri di sci e i diversi servizi offerti nelle località turistiche.