Mercatino di Natale a tema Harry Potter: dove apre il primo villaggio magico gratuito in Europa

Quest'anno sarà un Natale ancora più magico per tutti i fan di Harry Potter. HBO Max ha deciso di inaugurare il primo mercatino di Natale al mondo dedicato al mago protagonista dell'omonima celebre saga letteraria e cinematografica fantasy creata dalla scrittrice britannica J.K. Rowling. Scopriamo dove si trova, le date ed orari di apertura.

Mercato di Natale dedicato ad Harry Potter apre a Monaco: da quando sarà visitabile

Con l'arrivo del Natale è tempo anche di mercatini, ma quest'anno il Natale sarà ancora più speciale grazie all'apertura del primo mercatino natalizio a tema Harry Potter lanciato dalla HBO Max in una città europea. Si tratta di Monaco di Baviera che quest'anno, a Natale, si arricchisce di un tocco di magia in più grazie all'apertura del mercatino dedicato al mondo di Harry Potter.

L'apertura del mercatino di Natale di Harry Potter a Monaco di Baviera è fissata per il ​​28 novembre. Rimarrà aperto fino al 6 dicembre 2026, nella magica cornice di Praterinsel, nel cuore della città. Un'occasione unica per i tantissimi fan del mago nato dalla penna di J.K. Rowling che, nella città conosciuta per l’annuale Oktoberfest, potranno gustare prelibatezze ispirate al mondo dei maghi, ma anche scoprire set fotografici a tema e diverse sorprese.

Il mercatino di Natale di Harry Potter sarà gratuito per tutti, non sono previsti biglietti da pagare né tantomeno prenotazioni o registrazioni. Si tratta di una iniziativa, pensata da HBO Max, per celebrare e lanciare l'arrivo della serie tv della saga letteraria in arrivo il 25 dicembre.

La magia di Hogwarts arriva a Monaco dal 28 novembre al 6 dicembre 2026 con il mercatino di Natale a tema Harry Potter. Secondo le prime indiscrezioni rilasciate da Warner Bros. Discovery Germany, il mercatino sarà ispirato al primo film della saga "Harry Potter e la pietra filosofale".

HBO Max promette un'esperienza festosa pensata per streghe, maghi e babbani di ogni età. I ​​visitatori, infatti, troveranno attività a tema, set fotografici dedicati e proposte gastronomiche ispirate all'universo di Harry Potter. Le decorazioni e gli allestimenti richiameranno la nuova serie, offrendo così ai fan una speciale anteprima di come sarà questa inedita versione del mondo magico di Harry Potter.