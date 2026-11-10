Voli di Natale, prezzi oltre i 400 euro per il Sud: gli scali esteri per risparmiare fino al 50%

Le vacanze di Natale 2026 si avvicinano e, già da ora, viaggiare in aereo verso il Sud Italia e le isole maggiori sta diventando sempre più costoso. Secondo i dati diffusi dal Codacons, i prezzi dei voli hanno raggiunto cifre particolarmente elevate, superando in diversi casi i 350 euro.

Le tariffe più onerose riguardano le partenze previste per il 23 e 24 dicembre, con ritorno il 6 gennaio. La situazione più critica interessa la tratta Milano-Reggio Calabria, dove un biglietto di andata e ritorno arriva a costare 427 euro. Subito dopo si colloca il collegamento Milano-Trapani, con una spesa complessiva di 383 euro. A risentire maggiormente di questi rincari sono soprattutto studenti e lavoratori fuorisede, costretti a sostenere costi sempre più pesanti per trascorrere le festività con le proprie famiglie.

Voli di Natale, prezzi oltre i 400 euro per il Sud

I rincari dei voli in vista del Natale 2026 coinvolgono numerose città italiane, con tariffe sempre più difficili da sostenere per chi deve tornare a casa durante le festività. Partendo da Torino, raggiungere Reggio Calabria può costare almeno 359 euro, mentre per Catania servono 354 euro e per Brindisi 349 euro. Anche da Firenze a Palermo il prezzo minimo raggiunge i 345 euro, mentre da Verona, Bologna e Venezia i collegamenti con Catania superano i 340 euro.

L'aumento dei prezzi è finito al centro del dibattito politico dopo l'intervento di Anthony Barbagallo, esponente del Partito Democratico in Commissione Trasporti, che ha chiesto al Governo chiarimenti urgenti sulla situazione. Il deputato ha contestato i rincari, sottolineando come queste tariffe penalizzino soprattutto chi vive lontano dalla propria regione, richiamando anche il principio costituzionale della tutela delle isole. Nel mirino sono finiti i sistemi automatici utilizzati dalle compagnie aeree per modificare i prezzi in base alla domanda, che possono far aumentare sensibilmente i costi nei periodi di maggiore affluenza

Le società del settore, invece, giustificano gli aumenti con le maggiori spese di gestione, tra cui quelle legate al carburante, come spiegato anche dai rappresentanti di Ryanair. A rendere ancora più costoso il viaggio contribuirebbero inoltre i supplementi richiesti per la scelta del sedile e il trasporto dei bagagli a mano.

Per risparmiare, sempre più giovani stanno sperimentando il cosiddetto sistema del viaggio a tappe, che consiste nel raggiungere la destinazione attraverso uno o più scali anziché utilizzare un volo diretto. Secondo un'analisi di RimborsoAlVolo, questa soluzione può permettere di ridurre la spesa mediamente del 30-40%, con risparmi che in alcuni casi arrivano persino a superare il 60%.

Come risparmiare?

Uno dei metodi più efficaci per contenere le spese dei viaggi durante le festività natalizie consiste nel scegliere itinerari con uno o più scali, evitando così i collegamenti diretti spesso molto più costosi. Le analisi realizzate da Giuseppe Conversano, direttore generale di RimborsoAlVolo, mostrano che fermarsi all'aeroporto di Roma Fiumicino permette di ottenere risparmi considerevoli.

In particolare, questa soluzione riduce il prezzo del viaggio del 40,6% sulla tratta Firenze-Palermo, del 38,3% sul collegamento Firenze-Catania e del 32% per chi parte da Torino verso Brindisi. Ancora più convenienti possono risultare i percorsi che prevedono una sosta fuori dall'Italia, soprattutto quando si combinano compagnie e destinazioni differenti. Un esempio riguarda il viaggio da Milano a Catania, effettuato passando da Valencia all'andata e da Tirana durante il ritorno.

Con questa alternativa, il costo complessivo scende da 342 a 157 euro, consentendo di risparmiare ben 185 euro, pari al 54% della spesa iniziale. Anche per raggiungere Catania partendo da Torino, scegliere uno scalo a Tirana permette di ridurre il prezzo del 47%, con un vantaggio economico di 167 euro per passeggero.

Nonostante le opportunità di risparmio, gli esperti invitano a valutare attentamente questo tipo di organizzazione, perché i cambi di aereo possono comportare attese molto lunghe e maggiori difficoltà negli spostamenti. Il rischio principale riguarda la perdita delle coincidenze, soprattutto quando il primo volo accumula ritardi o viene cancellato, rendendo necessario affrontare ulteriori spese e disagi.