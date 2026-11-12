FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Le migliori destinazioni sciistiche al mondo e gli hotel più escl...

Le migliori destinazioni sciistiche al mondo e gli hotel più esclusivi: tutti i trionfatori dei World Ski Awards 2026

Tra paesaggi montani spettacolari, piste innevate e strutture esclusive, i World Ski Awards 2026 premiano le destinazioni sciistiche e gli alberghi di lusso più apprezzati a livello internazionale.
Viaggi12 Novembre 2026 - ore 13:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi12 Novembre 2026 - ore 13:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Con l'arrivo della stagione invernale cresce la voglia di raggiungere le montagne e trascorrere giornate sulle piste da sci. Ma quali sono le località più apprezzate dagli amanti degli sport sulla neve? A rispondere a questa domanda sono i World Ski Awards 2026, i riconoscimenti internazionali dedicati al settore sciistico. Anche quest'anno sono state premiate le migliori destinazioni montane, insieme alle strutture e agli operatori che si distinguono per la qualità dei servizi offerti.

Quali sono le migliori destinazioni sciistiche al mondo?

Anche nel 2026 Val Thorens si conferma una delle destinazioni sciistiche più prestigiose al mondo, ottenendo per l'undicesima volta il riconoscimento di miglior località sciistica internazionale ai World Ski Awards. Situata in Francia, è la stazione più alta d'Europa e offre agli appassionati della neve un'esperienza unica grazie alla sua posizione all'interno delle Trois Vallées, uno dei più vasti comprensori sciistici collegati a livello mondiale.

Da qui è possibile raggiungere numerose piste e attraversare diverse vallate, godendo di paesaggi sempre nuovi. Il successo della località dipende anche dalla qualità degli impianti, dalle tecnologie moderne e dai servizi digitali pensati per facilitare la permanenza dei visitatori. Grande attenzione viene riservata anche al divertimento dopo lo sci, con locali, ristoranti panoramici e terrazze dove trascorrere piacevoli momenti.

Per gli appassionati di snowboard, invece, il punto di riferimento è LAAX, in Svizzera, premiata come migliore destinazione mondiale per il freestyle grazie ai suoi snowpark e alle strutture dedicate agli sport sulla neve. Tra le località premiate figura anche Ski Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che si distingue per le sue piste innevate al coperto, realizzate all'interno del Mall of the Emirates.

Anche l'Italia conquista un importante riconoscimento grazie alle 3 Zinnen Dolomites, in Alto Adige, che si confermano tra le destinazioni più apprezzate dagli amanti dello sci. Il comprensorio dell'Alta Pusteria, situato nelle splendide Dolomiti, rappresenta infatti una meta ideale per chi desidera unire sport, natura e panorami montani.

Gli hotel più belli al mondo

Le vacanze in montagna non significano soltanto sci e sport invernali, ma anche soggiorni esclusivi tra centri benessere, alberghi di lusso e chalet immersi nei paesaggi innevati. La Svizzera si distingue particolarmente ai World Ski Awards 2026, con il W Verbier che ottiene per la decima volta il premio come miglior albergo al mondo per gli appassionati di sci, grazie ai suoi ambienti moderni e ai servizi dedicati al relax e al divertimento.

Tra le strutture più recenti viene premiato anche il Grand Hotel Belvedere di Wengen, riconosciuto come migliore nuova apertura alberghiera per il turismo sciistico, grazie alla sua eleganza e alla posizione tra le montagne svizzere. Sempre in Svizzera, il rocksresort di LAAX riceve il riconoscimento per la migliore struttura ecologica dedicata agli sciatori, valorizzando il rispetto dell'ambiente e il design moderno.

In Francia, a Val Thorens, il Pashmina Le Refuge viene invece premiato come miglior albergo boutique per chi pratica sport sulla neve, grazie alla sua atmosfera accogliente e raffinata. Importanti riconoscimenti arrivano anche per gli chalet di lusso, tra cui lo Chalet Zermatt Peak, che conquista per il settimo anno consecutivo il titolo mondiale della categoria, grazie alla spettacolare vista sul Cervino.

Il premio per il miglior nuovo chalet viene assegnato a Chez Madeleine, situato nella località svizzera di Evolène, immersa nello scenario delle Alpi. Anche il nostro Paese ottiene risultati significativi nella classifica internazionale, confermando la qualità delle sue strutture montane.

In Valle d'Aosta, il Montana Lodge & Spa di La Thuile viene eletto miglior hotel sciistico italiano, mentre l'Hotel La Perla di Corvara riceve il riconoscimento come migliore struttura boutique sulle piste delle Dolomiti. Infine, il titolo di miglior chalet da sci d'Italia 2026 viene assegnato allo Chalet La Fenice, nella zona del Monte Cervino, premiando l'eccellenza dell'ospitalità alpina italiana.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Il Castello di Miramare a Trieste conquista il primato mondiale: superati oltre 100 palazzi concorrenti a livello internazionale
    Viaggi11 Novembre 2026

    Il Castello di Miramare a Trieste conquista il primato mondiale: superati oltre 100 palazzi concorrenti a livello internazionale

    Il Castello di Miramare conquista il primo posto nella classifica Worldworthy, affiancato da numerose altre eccellenze italiane.
  • Voli di Natale, prezzi oltre i 400 euro per il Sud: gli scali esteri per risparmiare fino al 50%
    Viaggi10 Novembre 2026

    Voli di Natale, prezzi oltre i 400 euro per il Sud: gli scali esteri per risparmiare fino al 50%

    Scatta l'allarme per il caro biglietti aerei verso il Sud Italia e le isole, con prezzi che superano i 400 euro. Ecco come contenere le spese.
  • Mercatino di Natale a tema Harry Potter: dove apre il primo villaggio magico gratuito in Europa
    Viaggi10 Novembre 2026

    Mercatino di Natale a tema Harry Potter: dove apre il primo villaggio magico gratuito in Europa

    HBO Max porterà il primo mercatino di Natale al mondo dedicato a Harry Potter in Europa: ecco dove.
  • Destinazioni in Italia per il Ponte dell'Immacolata: tra borghi da fiaba, paesaggi innevati e incantevoli mercatini di Natale
    Viaggi9 Novembre 2026

    Destinazioni in Italia per il Ponte dell'Immacolata: tra borghi da fiaba, paesaggi innevati e incantevoli mercatini di Natale

    Dalle montagne del Nord ai paesaggi della Sardegna, un viaggio tra località suggestive per il Ponte dell’Immacolata.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
Tendenza12 Novembre 2026
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana e l'inizio della prossima vede nuove premesse di maltempo sulle nostre regioni.
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Tendenza11 Novembre 2026
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Sabato l'afflusso di correnti più fresche determinerà un sensibile calo termico, soprattutto al Nord e nel versante Adriatico. La tendenza meteo
Meteo, tra venerdì e il weekend tempo instabile e aria più fredda: la tendenza dal 13 novembre
Tendenza10 Novembre 2026
Meteo, tra venerdì e il weekend tempo instabile e aria più fredda: la tendenza dal 13 novembre
Arrivano venti più freddi da nord-est, con temperature in calo e nuove piogge: gli aggiornamenti meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Novembre ore 15:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154