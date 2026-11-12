Le migliori destinazioni sciistiche al mondo e gli hotel più esclusivi: tutti i trionfatori dei World Ski Awards 2026

Con l'arrivo della stagione invernale cresce la voglia di raggiungere le montagne e trascorrere giornate sulle piste da sci. Ma quali sono le località più apprezzate dagli amanti degli sport sulla neve? A rispondere a questa domanda sono i World Ski Awards 2026, i riconoscimenti internazionali dedicati al settore sciistico. Anche quest'anno sono state premiate le migliori destinazioni montane, insieme alle strutture e agli operatori che si distinguono per la qualità dei servizi offerti.

Quali sono le migliori destinazioni sciistiche al mondo?

Anche nel 2026 Val Thorens si conferma una delle destinazioni sciistiche più prestigiose al mondo, ottenendo per l'undicesima volta il riconoscimento di miglior località sciistica internazionale ai World Ski Awards. Situata in Francia, è la stazione più alta d'Europa e offre agli appassionati della neve un'esperienza unica grazie alla sua posizione all'interno delle Trois Vallées, uno dei più vasti comprensori sciistici collegati a livello mondiale.

Da qui è possibile raggiungere numerose piste e attraversare diverse vallate, godendo di paesaggi sempre nuovi. Il successo della località dipende anche dalla qualità degli impianti, dalle tecnologie moderne e dai servizi digitali pensati per facilitare la permanenza dei visitatori. Grande attenzione viene riservata anche al divertimento dopo lo sci, con locali, ristoranti panoramici e terrazze dove trascorrere piacevoli momenti.

Per gli appassionati di snowboard, invece, il punto di riferimento è LAAX, in Svizzera, premiata come migliore destinazione mondiale per il freestyle grazie ai suoi snowpark e alle strutture dedicate agli sport sulla neve. Tra le località premiate figura anche Ski Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che si distingue per le sue piste innevate al coperto, realizzate all'interno del Mall of the Emirates.

Anche l'Italia conquista un importante riconoscimento grazie alle 3 Zinnen Dolomites, in Alto Adige, che si confermano tra le destinazioni più apprezzate dagli amanti dello sci. Il comprensorio dell'Alta Pusteria, situato nelle splendide Dolomiti, rappresenta infatti una meta ideale per chi desidera unire sport, natura e panorami montani.

Gli hotel più belli al mondo

Le vacanze in montagna non significano soltanto sci e sport invernali, ma anche soggiorni esclusivi tra centri benessere, alberghi di lusso e chalet immersi nei paesaggi innevati. La Svizzera si distingue particolarmente ai World Ski Awards 2026, con il W Verbier che ottiene per la decima volta il premio come miglior albergo al mondo per gli appassionati di sci, grazie ai suoi ambienti moderni e ai servizi dedicati al relax e al divertimento.

Tra le strutture più recenti viene premiato anche il Grand Hotel Belvedere di Wengen, riconosciuto come migliore nuova apertura alberghiera per il turismo sciistico, grazie alla sua eleganza e alla posizione tra le montagne svizzere. Sempre in Svizzera, il rocksresort di LAAX riceve il riconoscimento per la migliore struttura ecologica dedicata agli sciatori, valorizzando il rispetto dell'ambiente e il design moderno.

In Francia, a Val Thorens, il Pashmina Le Refuge viene invece premiato come miglior albergo boutique per chi pratica sport sulla neve, grazie alla sua atmosfera accogliente e raffinata. Importanti riconoscimenti arrivano anche per gli chalet di lusso, tra cui lo Chalet Zermatt Peak, che conquista per il settimo anno consecutivo il titolo mondiale della categoria, grazie alla spettacolare vista sul Cervino.

Il premio per il miglior nuovo chalet viene assegnato a Chez Madeleine, situato nella località svizzera di Evolène, immersa nello scenario delle Alpi. Anche il nostro Paese ottiene risultati significativi nella classifica internazionale, confermando la qualità delle sue strutture montane.

In Valle d'Aosta, il Montana Lodge & Spa di La Thuile viene eletto miglior hotel sciistico italiano, mentre l'Hotel La Perla di Corvara riceve il riconoscimento come migliore struttura boutique sulle piste delle Dolomiti. Infine, il titolo di miglior chalet da sci d'Italia 2026 viene assegnato allo Chalet La Fenice, nella zona del Monte Cervino, premiando l'eccellenza dell'ospitalità alpina italiana.