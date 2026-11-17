Il Natale rappresenta uno dei momenti più suggestivi dell'anno: le città si accendono con le luminarie e in molte località vengono allestiti i tradizionali mercatini natalizi. Coloro che stanno programmando una vacanza a dicembre, potranno organizzare un viaggio che li porti, diritti diritti, nella magica atmosfera del periodo.

Mercatini natalizi e luminarie accendono di magia le città

Dal più antico mercatino di Natale d'Italia, quello di Bolzano, che quest'anno celebra il suo 35° anniversario, alla via dei Presepi artigianali a Napoli, l'Italia intera, da Nord a Sud, si veste di colori, luci e sapori.

Prodotti tipici locali, dolci della tradizione e manufatti artigianali riempiono le tante bancarelle, mentre le vie delle città si illuminano con le tipiche luminarie e si animano con spettacoli da strada, spesso incastonati tra costruzioni che riportano alla mente il villaggio di Babbo Natale: i mercatini natalizi italiani non hanno certo nulla da invidiare ai più blasonati "cugini" europei.

Ogni Regione, ogni città, sembra gareggiare per offrire al turista scenari da cartolina e atmosfere da fiaba, che sappiano conquistare proprio tutti, anche le famiglie con bambini.

A Bolzano il mercatino di Natale più antico d'Italia

Il prossimo 26 novembre alle 17:00 riapre ufficialmente il mercatino natalizio di Bolzano. I banchi, che come ogni anno verranno allestiti in Piazza Walther, tornano ad animare il capoluogo altoatesino per il 35° anno consecutivo.

Nato nel 1991 questo mercatino non è solo il più antico d'Italia, ma anche il più grande: circa 80 espositori arrivano quì per far conoscere ai turisti l'artigianato altoatesino e lo Zelten, il dolce di frutta secca della tradizione.

Il mercatino prosegue fino al 6 gennaio, con orario 10-19. Raggiungerlo è davvero facile, e oltre che in auto è possibile arrivare in treno (la stazione è a due minuti a piedi).

Mercatino con esperienza benessere a Merano

Quello che ogni anno si svolge a Merano è considerato spesso uno tra i più eleganti mercatini natalizi d'Italia. Dal 26 novembre al 6 gennaio piccole casette allineate lungo il fiume Passirio, insieme alle Terme, fanno da cornice ai tanti banchi.

Il momento più suggestivo per visitarlo è nelle ore che precedono di poco il tramonto, così da poter ammirare i mille colori del cielo che si riflettono sull'acqua e si fondono con quelli che risaltano nelle bancarelle. E dopo una passeggiata tra i banchi è possibile concedersi una pausa di relax alle vicine Terme di Merano.

A Govone per visitare il Magico Paese di Natale

Nel Roero, intorno al Castello Reale di Govone (patrimonio UNESCO), è possibile visitare la Casa di Babbo Natale, assistere a spettacoli per bambini e passeggiare lungo le bancarelle.

Il Magico Paese di Natale quest'anno apre le porte il 14 novembre, e si protrae fino al 20 dicembre, con apertura nei weekend e nei giorni dell’Immacolata (5-8 dicembre). Il giovedì e il venerdì è aperto solo il castello visitabile a pagamento: 8 euro il biglietto intero, 5 euro quello ridotto.

Candelara a lume di candela per il periodo natalizio

A Candelara, piccola frazione di Pesaro, le luci elettriche si spengono e a illuminare il borgo rimangono migliaia di candele accese. Il mercatino natalizio di Candelara, che quest'anno è giunto alla 23ª edizione, si svolge così in un'atmosfera altamente suggestiva.

Coloro che vogliono tuffarsi nei banchi illuminati solo dalle candele potranno farlo dal 28 novembre al 20 dicembre. Il mercatino aprirà solo nei fine settimana e nei giorni a ridosso dell'Immacolata (5-8 dicembre).

Roma si accende per celebrare il Natale 2026

Dal 1° dicembre al 6 gennaio la Capitale si trasforma, grazie a tantissime bancarelle e luminarie che rallegrano le vie cittadine.

Natale a Roma è un appuntamento irrinunciabile per migliaia di turisti, e i festeggiamenti raggiungono il clou con la festa della Befana di Piazza Navona, senza dubbio il mercatino natalizio più famoso della Capitale, con tante bancarelle di dolciumi, giocattoli e presepi, la giostra antica e le statue di Bernini sullo sfondo.

Il Castello di Babbo Natale e il Vino Nobile protagonisti a Montepulciano

Il piccolo borgo toscano, famoso in tutto il mondo per il suo vino nobile, si trasforma da metà novembre al 6 gennaio in un villaggio di Natale, con il Castello di Babbo Natale nella Fortezza e il mercatino in Piazza Grande.

Il villaggio a Montepulciano inizialmente apre solo nei weekend, poi tutti i giorni durante le feste.

L'artigianato locale protagonista a Napoli

La via dei presepi, nel capoluogo partenopeo, non è un mercatino stagionale, visto che vi si trovano botteghe aperte tutto l’anno. Da fine novembre a gennaio però, si trasforma e diventa il cuore del Natale napoletano: statuine fatte a mano, pastori tradizionali e personaggi dell’attualità sono i protagonisti e i testimoni di antiche tradizioni che si tramandano nel tempo.

Se avete intenzione di visitare questa piccola e suggestiva zona di Napoli, vi consigliamo di scegliere i giorni feriali, perché nel weekend la via si riempie di turisti.