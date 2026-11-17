Dal 1° gennaio 2027 soggiornare negli hotel di lusso a Milano sarà leggermente meno costoso grazie alla riduzione della tassa di soggiorno. Dopo gli aumenti introdotti negli ultimi due anni in occasione del Giubileo e delle Olimpiadi invernali, le tariffe torneranno infatti ai valori precedenti. La decisione è stata ufficializzata dalla Giunta comunale attraverso una delibera approvata il 12 novembre. Il ritorno alle vecchie tariffe è dovuto alla scadenza delle deroghe che consentivano al Comune di applicare importi più elevati, senza che il Governo abbia deciso di prorogarle. Questa modifica avrà conseguenze anche sulle casse comunali, con una diminuzione delle entrate prevista intorno ai 50 milioni di euro.

Visitare Milano costerà un po' meno, dal 1 gennaio 2027 le nuove tariffe

A partire dal 2027, a Milano le tariffe della tassa di soggiorno subiranno una riduzione significativa, soprattutto per le strutture alberghiere di categoria superiore. Gli hotel a cinque stelle passeranno dagli attuali 12 euro a 5 euro per ogni notte, mentre quelli a quattro stelle vedranno il costo scendere da 10 a 5 euro. Anche le strutture ricettive extralberghiere, come bed and breakfast, appartamenti turistici e case vacanza, applicheranno una tariffa ridotta da 9,50 a 4,80 euro. Per gli alberghi a tre stelle l'importo sarà fissato a 4,80 euro, rispetto ai 7 euro attuali. Riduzioni più contenute interesseranno invece gli hotel a due stelle, che passeranno da 4 a 3,80 euro, e gli ostelli, da 3 a 2,80 euro. Le modifiche riguarderanno soprattutto le categorie che rappresentano circa l'80% delle presenze turistiche milanesi, per un totale di circa 16 milioni di pernottamenti all'anno.

La normativa nazionale stabilisce generalmente un limite massimo di 5 euro a persona per notte, elevabile a 10 euro soltanto in alcune città con un numero di visitatori particolarmente alto rispetto alla popolazione residente. Dal prossimo anno potranno applicare la tariffa maggiorata Roma, Firenze, Venezia, Pisa, Rimini e Verbania, mentre Milano resterà esclusa da questa possibilità. Gli aumenti applicati nel 2026 erano stati autorizzati da una misura straordinaria legata alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che permetteva ai Comuni interessati di incrementare l'imposta fino a 5 euro aggiuntivi per notte, destinandone metà delle entrate allo Stato.

Le ripercussioni sulle finanze comunali

Le entrate derivanti dalla tassa di soggiorno hanno registrato una crescita considerevole nel corso degli ultimi anni, passando dai 43,7 milioni di euro incassati nel 2015, in occasione dell’Expo, ai 116,4 milioni del 2025. Per il 2026, invece, Palazzo Marino aveva stimato un ulteriore aumento degli introiti, con un totale previsto di 180 milioni di euro. Di questa somma, circa 45 milioni sarebbero stati destinati alle casse dello Stato. Con il ritorno alle tariffe ordinarie, dal 1° gennaio 2027 cambieranno gli importi richiesti ai turisti nelle principali città italiane.

Per una notte in un albergo a cinque stelle, Roma applicherà un contributo di 10 euro a persona, Firenze di 8 euro e Milano di 5 euro. Nel capoluogo lombardo, tuttavia, la riduzione non sarà immediata. Fino alla fine del 2026, infatti, continuerà a essere applicata la tariffa attuale di 12 euro per ogni pernottamento. Solo dall'inizio del nuovo anno entreranno in vigore i nuovi importi, con un conseguente alleggerimento dei costi per chi sceglierà di soggiornare in città.