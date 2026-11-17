Nuovo stato di allerta meteo gialla il 18 novembre 2026 in Italia. Scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità nella giornata di domani in diverse regioni dello stivale. Scopriamo le zone a rischio.

Maltempo in Italia: le regioni a rischio allerta gialla per piogge il 18 novembre 2026

Nessuna tregua dal maltempo in Italia alle prese da giorni dal transito di una serie di perturbazioni che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 18 novembre 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per il rischio di piogge e temporali. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti che hanno spinto la Protezione Civile a comunicare nuovamente lo stato di allerta.

Nel dettaglio l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali scatta il 18 novembre 2026 solo in una regione. Si tratta del Molise e in particolare nelle zone: Alto Volturno - Medio Sangro.

Allerta gialla per rischio idrogeologico il 18 novembre 2026 in Italia

Da non sottovalutare poi è l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità emessa dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico il 18 novembre 2026 in Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Nella giornata di domani, mercoledì 18 novembre 2026, l'allerta gialla per rischio idrogeologico scatta in ben 6 regioni. Ecco quali: