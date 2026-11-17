L'Italia è ancora nella morsa del maltempo complice il transito di una serie di perturbazioni che hanno riportato piogge e temporali intensi lungo tutto lo stivale. Breve tregue in arrivo domani, mercoledì 18 novembre 2026, prima dell'arrivo di una nuova perturbazione.

Meteo, piogge e allerte in Italia: nevica sulle Alpi

Clima perturbato in gran parte del Paese per il via vai di una serie di perturbazioni. Nella giornata di oggi - martedì 17 novembre 2026 - piogge e temporali intensi sulle regioni del Nord per l'arrivo della perturbazione n.8 del mese. Domani - 18 novembre 2026 - breve tregua dal maltempo con piogge residue al Sud, ma attenzione si tratta solo di una fase temporanea visto che da giovedì 19 novembre torna il maltempo con piogge e rovesci da Nord e Sud. Una fase climaticamente più stabile si delinea, invece, tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Nonostante le piogge, le temperature restano ancora alte con valori di gran lunga superiori alle medie del periodo nelle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 17 novembre 2026: bel tempo con sole su Puglia e Sicilia, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Nel corso della giornata il maltempo si farà sentire con fenomeni temporaleschi per lo più deboli sulle regioni del Nord, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Appennino Lucano e Calabria Tirrenica. Le temperature massime stabili al Nord, mentre in crescita al Centro-Sud con valori anche fino a 24-25 gradi.

Mercoledì 18 novembre 2026 nubi e piogge sulle regioni del Sud, in particolare Campania e Calabria. Alternanza di nuvole e schiarite nel resto del Paese con il rischio di sporadiche piogge su Alpi occidentali, Liguria di levante, alta Toscana, Sardegna occidentale e zone interne del Centro. Bel tempo più soleggiato nel resto d’Italia. Dal punto di vista termico crescono le temperature con valori ben oltre la norma: al Nord valori tra 14 e 20 °C, al Centro-Sud picchi di 26-27 sul settore adriatico e ionico.

Meteo, dopo la tregua torna il maltempo in Italia: ecco quando

Le previsioni meteo delineano per la seconda parte della settima una alternanza di perturbazioni su gran parte dell'Italia. Nella giornata di giovedì 19 novembre 2026 è atteso il transito della perturbazione n.9 seguita a ruota da due sistemi perturbati che si faranno sentire da Nord a Sud durante il weekend. Nonostante le piogge non è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda anche se è previsto un calo delle temperature con valori nella media.

Nella giornata di giovedì 19 novembre 2026 il transito del sistema perturbato sarà accompagnato da fortissimi venti con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte ad ovest. Nuvole compatte e piogge sulle regioni del Nord, zone interne e tirreniche della penisola e la Sardegna. Non si esclude il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e violenti lungo fascia tra Levante ligure, Toscana ed Emilia Romagna e nelle zone interne del Centro. Piogge abbondanti attese anche tra il sud-est della Lombardia e le Venezie. Nevicate abbondanti sulle Alpi al di sotto dei 1800-2000 metri. Dal punto di vista termico, le temperature resteranno stabili con un possibile lieve aumento nelle minime.

Venerdì 20 novembre 2026 nuvole sparse lungo tutto lo stivale con il rischio di sporadici temporali sulle Alpi centro-occidentali di confine, nelle regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria e nell’ovest della Sardegna. Schiarite nel resto del Paese con temperature in aumento su Val Padana e in calo al Centro-Sud. Come sempre si tratta di previsioni che necessitano maggiori conferme. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.