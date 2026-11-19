Il maltempo torna protagonista in Italia, ma questa volta a preoccupare non sono soltanto le precipitazioni. Vento forte, raffiche di burrasca e mareggiate rappresentano alcuni dei fenomeni più significativi della perturbazione atlantica che attraversa la Penisola oggi, giovedì 19 novembre.

Secondo l'avviso diffuso il 18 novembre dal Dipartimento della Protezione Civile, i venti occidentali interessano inizialmente Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, per poi estendersi anche a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Le raffiche più intense sono attese soprattutto sui settori costieri e montuosi, con possibili condizioni di burrasca.

Allerta gialla in undici regioni

Per il 19 novembre la Protezione Civile ha valutato un'allerta gialla sull'intero territorio di Umbria e Campania e su alcuni settori di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Le criticità possono variare sensibilmente da una zona all'altra, anche all'interno della stessa regione.

Il vento può provocare disagi alla circolazione, caduta di rami, danni a strutture temporanee e difficoltà nei collegamenti marittimi. Lungo le coste esposte, le mareggiate possono rendere particolarmente pericolosi moli, scogliere e lungomari.

Perché il vento forte può essere più insidioso della pioggia

Quando si parla di maltempo, l'attenzione si concentra spesso sui temporali e sulle precipitazioni abbondanti. Eppure, anche una giornata con piogge meno intense può presentare rischi importanti.

Le raffiche possono arrivare improvvisamente e risultare più intense in prossimità di edifici, vallate, passi montani e tratti costieri.

Particolare attenzione va prestata agli alberi, alle impalcature, ai cartelloni pubblicitari e agli oggetti lasciati sui balconi.

Anche il mare può diventare pericoloso rapidamente. Le onde possono raggiungere passeggiate e scogli apparentemente lontani dall'acqua, sorprendendo chi si avvicina per osservare, o fotografare, la mareggiata.

Come comportarsi durante una giornata di burrasca

La prima precauzione è consultare gli avvisi ufficiali della Protezione Civile e le indicazioni delle autorità locali.

In presenza di vento forte è opportuno mettere in sicurezza vasi e oggetti sui balconi, evitare di sostare sotto alberi o strutture instabili e prestare particolare attenzione durante la guida, soprattutto sui viadotti e nei tratti esposti. Lungo la costa è fondamentale non avvicinarsi a moli, scogliere e zone raggiunte dalle onde.

La situazione meteorologica può evolvere rapidamente: per questo gli avvisi devono essere controllati anche nelle ore successive alla loro emissione.

Il messaggio è semplice: non serve un temporale violento perché il maltempo diventi pericoloso. A volte basta una raffica particolarmente intensa o un'onda improvvisa per trasformare una normale giornata autunnale in una situazione di rischio.