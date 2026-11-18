Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 19 novembre 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge e temporali il 19 novembre 2026

Dopo una tregua durata appena 24h, il maltempo torna protagonista su gran parte d'Italia per il transito di un nuovo sistema perturbato diretto dapprima verso le regioni del Centro-Sud. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi tali da spingere la Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in 8 regioni.

Scopriamo tutte le zone a rischio allerta meteo gialla per piogge e temporali nella giornata di giovedì 19 novembre 2026:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese; Lazio : Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;

: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 19 novembre 2026 in Italia

La Protezione Civile ha comunicato per giovedì 19 novembre 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico in Italia. Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico emesso dalla Protezione Civile per giovedì 19 novembre 2026 in Italia:

Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Montagna piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese; Lazio : Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;

: Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord; Umbria: Chiani - Paglia.

Non solo non è da sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità emessa per rischio idrogeologico il 19 novembre 2026 in Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità

A seguire tutte le zone interessate dall'allerta gialla per rischio idrogeologico il 19 novembre 2026: