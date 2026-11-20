Dopo l'allontanamento dell'ultima perturbazione, l'Italia vive una giornata climaticamente più tranquilla. Attenzione: si tratta di una tregua passeggera, visto che domenica si profila il transito di un nuovo sistema perturbazione. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, temporaneo miglioramento sull'Italia: poi nuovo sistema perturbato

Clima stabile e soleggiato su gran parte d'Italia nella giornata di oggi - venerdì 20 novembre 2026, dopo l'allontanamento verso Est dell'ultima intensa perturbazione che si è fatta sentire con fenomeni temporaleschi intensi e violenti in diverse regioni. Attenzione: questa fase di tempo più stabile durerà poco, visto che da domenica 22 novembre è previsto il transito di una nuova perturbazione atlantica, la n. 10 di novembre, che interesserà dapprima le regioni del Nord e quelle del versante tirrenico. Attenzione: non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti tra la Liguria di levante e l’alta Toscana con fortissima venti e il rischio di possibili burrasche e mareggiate. Ad inizio della prossima settimana dopo gli ultimi strascichi della perturbazione si intravede un miglioramento del clima grazie alla rimonta dell'alta pressione almeno fino a mercoledì 25. Dal punto di vista termico, dopo la fase di caldo anomalo degli ultimi giorni è previsto un calo delle temperature su valori più in linea con il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 20 novembre 2026: nuvole sparse sui settori alpini occidentali e nevicate fino a 1400-1500 metri sulla Valle d’Aosta occidentale. Cielo per lo più nuvoloso su estremo levante ligure, regioni del versante tirrenico e nelle Isole con il rischio di qualche isolata e debole pioggia nelle interne tra Toscana, Umbria, Lazio e nord della Campania. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato. Dal punto di vista termico, le temperature massime in aumento al Nord con picchi fino ai 17-19 gradi, mentre in calo al Centro-Sud con valori quasi ovunque intorno ai 20 gradi.

Sabato 20 novembre 2026 si delinea una giornata climaticamente stabile con sole. Nuvole variabili in serata su Sardegna, regioni peninsulari, Emilia Romagna, Liguria e basso Piemonte. Stabili le temperature con valori superiori alla media e picchi fino ad oltre 20 gradi lungo il medio-basso Adriatico, lo Ionio e nelle isole.

Meteo, la tendenza del weekend e dell'inizio della prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo delineano per la fine di novembre una alternanza tra bel tempo e veloci passeggi perturbati associati anche a fasi piovose significative e venti intensi con temperature altalenanti. Dopo una breve tregua dal maltempo con sole e temperature anomale, da domenica 22 novembre 2026 è previsto un peggioramento generale per il passaggio di un nuovo sistema perturbato diretto sulle regioni del Nord. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti sulle regioni del Nord, ma anche lungo il settore tirrenico fino alla Campania. Le precipitazioni più abbondanti sono previste in alcuni settori alpini con limite della neve oltre 1000-1400 metri e tra Liguria, alta Toscana, Emilia, parte della Lombardia e Veneto. In calo le temperature sulle regioni del Nord colpite dalla perturbazione, mentre al Sud e Isole i valori restano ancora anomali con picchi tra i 22-24 gradi.

Da lunedì 23 novembre 2026 la perturbazione lascerà l'Italia allontanandosi verso i Balcani favorendo così un miglioramento del clima con le ultime piogge previste solo nelle creste alpine di confine, in Puglia e sul Tirreno sud-orientale. Martedì 24 novembre clima per lo più asciutto e senza piogge di rilievo. Questa finestra temporale di clima più tranquillo dovrebbe concludersi da mercoledì 25 novembre complice l'arrivo di una nuova perturbazione che coinvolgerà soprattutto le Alpi occidentali, Emilia Romagna e regioni centrali. Nell’ultima parte della settimana non si esclude il transito di nuovi passaggi perturbati potrebbero sull'Italia. Per maggiori conferme e dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.