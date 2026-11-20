Il maltempo è tornato a colpire proprio la Liguria, provocando allagamenti, frane e disagi alla viabilità. Nelle ultime ore vi sono stati momenti di grande paura a Vezzano Ligure, nello Spezzino, dove una bambina di 5 anni e la sua famiglia sono state tratte in salvo dagli agenti della polizia locale dopo che l'acqua aveva invaso il piano terra della loro abitazione. La situazione è stata aggravata dalla rottura di una condotta dell'acquedotto, danneggiata dal movimento di fango e detriti. Disagi anche alla circolazione, con la chiusura temporanea della via Aurelia. Le forti precipitazioni hanno interessato diverse zone della regione, mentre a Monterosso una frana ha provocato la chiusura di una strada. Ecco le ultime notizie che giungono dalla Regione.

Maltempo in Liguria: a Vezzano Ligure, bambina di 5 anni salvata dall'acqua ed evacuate quattro famiglie

Ancora forte maltempo in Liguria. I problemi più grandi si sono verificati in provincia di La Spezia, in zona di Masignano, a Vezzano Ligure, dove una casa è stata rapidamente raggiunta dall'acqua fuoriuscita dopo la rottura di una condotta idrica. Il livello all'interno dell'abitazione è salito fino a circa mezzo metro, mettendo in pericolo una bambina di cinque anni che si trovava in casa insieme alla nonna. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti tempestivamente: uno di loro ha preso in braccio la piccola, portandola al sicuro, mentre gli altri soccorritori si sono occupati della madre e della nonna. L'intero nucleo familiare è stato evacuato e non potrà rientrare nell'abitazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La rottura della condotta idrica dovuta anche al movimento franoso che si era da poco verificato per colpa delle ingenti piogge ha causato l'allontanamento dalle proprie case di altre quattro famiglie.

Sempre a causa della rottura della tubazione si è sopraggiungi alla sospensione del traffico sull'Aurelia, in corrispondenza dei Prati di Vezzano, per consentire gli interventi di ripristino. In alcune zone, infine, si sono verificati anche problemi nell'erogazione dell'acqua potabile.

Frana a Monterosso, strada chiusa: tutti i disagi

Le conseguenze del maltempo in Liguria non hanno riguardato soltanto Vezzano Ligure. Vi sono verificati problemi anche a Monterosso, sempre nello Spezzino, dove una frana ha interessato una strada, rendendo necessaria la chiusura al traffico.

Le precipitazioni delle ultime ore hanno colpito soprattutto il Centro-Levante ligure, con accumuli localmente significativi e intensità di pioggia che nel Tigullio e nello Spezzino hanno raggiunto i 30 millimetri in un'ora. Arpal ha confermato la conclusione dell'allerta idrologica gialla sul Levante intorno alla fine della giornata odierna. Restano tuttavia da monitorare i livelli dei corsi d'acqua, in particolare nei bacini del Vara e del Magra, dove sono stati segnalati deflussi significativi.

Sul fronte meteorologico pare proprio, secondo le ultime tendenze meteo, che una fase di instabilità residua, una nuova perturbazione potrebbe interessare la Liguria nella giornata di domenica. Seguiranno aggiornamenti più dettagliati con le previsioni meteo per la giornata del 22 novembre.