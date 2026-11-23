La violenta ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito gran parte del Centro-Nord ha fatto registrare danni e criticità in diverse regioni d'Italia. Tra queste anche la Liguria dove sono stati diverse le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco. A Genova un albero è crollato su un palazzo con rami pericolanti che hanno raggiunto anche le finestre di alcune abitazioni.

Maltempo a Genova: albero pericolante crolla su un palazzo

Disagi e criticità nella città di Genova colpita da una fortissima ondata di maltempo. Negli ultimi giorni il Dipartimento della Protezione Civile aveva comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nella regione Liguria, in particolare nelle zone Bacini Liguri Marittimi di Levante. Proprio a Genova, per la precisione nel quartiere di San Fruttuoso, si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da smuovere un albero nei pressi di via Giovanni Torti. L'albero, infatti, si è abbattuto su un palazzo con i rami che hanno toccato perfino alcune finestre. Fortunatamente la chiusura della finestre ha permesso di non far registrare danni e feriti.

L'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza il palazzo anche se gli abitanti del civico 43 di via Giovanni Torti, dove si è abbattuto l'albero, in diverse occasioni avevano segnalato la presenza di un pino pericolante. La criticità della tenuta della pianta era nota, ma solo dopo la caduta è stato richiesto il taglio del pino e la totale messa in sicurezza della zona.

Maltempo Liguria, rischio mareggiato e disagi anche nella zona di Levante e La Spezia

Il maltempo delle ultime ore ha colpito non solo la città di Genova, ma anche la zona di Levante, tra Tigullio e Spezzino. Danni e criticità lungo la strada provinciale per Corniglia nel Parco nazionale delle Cinque Terre dove la caduta di un masso ha richiesto la chiusura della strada. Altri interventi dei Vigili del Fuoco sono stati necessari a Legnaro per la colata di fango e detriti che ha causato la chiusura della strada provinciale che conduce a Levanto.

Danni e disagi anche nella zona de La Spezia dove è stato fondamentale il pronto intervento del servizio viabilità della Provincia per mettere in sicurezza e ripulire le strade dal materiale franato.

