Venti violentissimi e mareggiate hanno colpito la costa toscana e l’Arcipelago. Sull’isola di Gorgona, davanti a Livorno, sono state registrate raffiche superiori ai 100 km/h, mentre il mare in tempesta ha provocato problemi anche lungo il litorale.

A Livorno è stato necessario chiudere temporaneamente il lungomare di viale Italia, dove onde e vento hanno trascinato detriti sulla carreggiata rendendo pericolosa la circolazione.

Meteo Toscana, raffiche oltre i 100 km/h a Gorgona

La fase più intensa ha interessato soprattutto la costa centrale della Toscana e le isole dell’Arcipelago.

In Gorgona le raffiche hanno superato i 100 chilometri orari, confermando le previsioni che indicavano venti molto forti di Libeccio e Ponente sulla zona.

La Protezione civile aveva disposto un’allerta arancione per vento e mareggiate, con particolare attenzione proprio alla costa livornese e all’Arcipelago Toscano.

Livorno, lungomare chiuso per i detriti

La forza del mare ha creato criticità anche nel capoluogo.

Il viale Italia è stato interdetto alla circolazione dopo che la mareggiata ha portato acqua e detriti sulla strada.

Già nei giorni precedenti il Comune aveva avvertito della possibilità di chiusure temporanee del lungomare, invitando soprattutto pedoni e conducenti di mezzi a due ruote a evitare la zona durante le fasi più intense.

Sempre a Livorno, a causa dell’allerta, erano state disposte anche chiusure precauzionali di parchi pubblici e cimiteri.

Mareggiate sulla costa tra Livorno e Pisa

Le condizioni difficili hanno interessato più in generale il tratto di costa tra Livorno e il Pisano, con mare molto mosso e onde capaci di raggiungere le zone più esposte.

Il vento forte ha aumentato ulteriormente il moto ondoso, rendendo necessario un costante monitoraggio delle strade costiere.

Nel nord-ovest della Toscana resta inoltre alta l’attenzione per le precipitazioni, con criticità soprattutto nelle province di Lucca e Massa-Carrara.

Maltempo Toscana, la situazione

La fase più violenta del vento ha interessato soprattutto Gorgona, l’Arcipelago Toscano e il litorale livornese, dove le raffiche hanno superato localmente i 100 km/h.

L’episodio conferma un novembre particolarmente "dinamico" sulla Toscana, già interessata nelle ultime settimane da più fasi di maltempo, vento forte e mareggiate