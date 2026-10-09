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Maltempo Toscana: alberi abbattuti, tetti scoperchiati, strade allagate e famiglie evacuate

Vento forte e pioggia battente. In Toscana si sono registrati danni a strutture pubbliche, private ed esercizi commerciali. A Marina di Carrara quattro famiglie sono state evacuate.
Clima9 Ottobre 2026 - ore 12:36 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Pioggia battente e vento forte sull'Italia. L'ondata di maltempo in Toscana ha provocato, così come in altre regioni, diverse problematiche. Si registrano alberi abbattuti, tetti scoperchiati, strade e sottopassi allagati. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore in Regione dove, a quanto pare, la zona a Sud è stata meno interessata.

Maltempo in Toscana: famiglie evacuate a Marina di Carrara

La perturbazione proveniente dal Tirreno ha causato forte maltempo in Toscana. Tra le zone più colpite vi è il territorio di Marina di Carrara. Qui quattro famiglie sono state evacuate da un condominio di edilizia residenziale pubblica. Il motivo? I problemi sono iniziati dopo che il forte vento ha causato ingenti danni al tetto dell'edificio, minandone la stabilità e la sicurezza.

Le forti piogge hanno poi allagato strade, sottopassi e scantinati. Non solo a Marina di Carrara. Disagi di questo tipo si sono registrati anche in altre località. I volontari della Protezione civile hanno dovuto lavorare duramente e in maniera ininterrotta per aiutare la popolazione e portare in salvo tre automobilisti rimasti bloccati.

La situazione nel Pisano, nel Fiorentino e a Viareggio: i danni del vento

Cosa è accaduto nelle altre zone della Toscana? I maggiori disagi di sono registrati a causa del fortissimo vento che si è abbattuto sulla Regione. Nel Pisano, invece, si è registrata una tromba d’aria che ha scoperchiato un capannone mentre nel Fiorentino, le raffiche hanno ribaltato un camper parcheggiato in un’area di servizio sul raccordo autostradale Siena-Firenze. La coppia che si trovava all’interno è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata al personale sanitario per accertamenti.

A Viareggio, infine, il vento ha scoperchiato il tetto di un asilo, che è stato successivamente chiuso. Una palestra ha perso i pannelli della copertura. Non ci sono danni solo alle strutture pubbliche e commerciali, anche diverse abitazioni hanno riportato danni ai tetti. Numerosi i tigli e le altre piante abbattute.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Ottobre ore 13:44

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