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Doppia tromba d’aria a Marsala: danni, le immagini impressionanti

Violento maltempo a Marsala e Petrosino: due trombe marine davanti al porto: auto capovolte, tetti scoperchiati e scuole danneggiate.
Clima9 Ottobre 2026 - ore 12:39 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Momenti di paura questa mattina, venerdì 9 ottobre 2026, a Marsala e Petrosino, nel Trapanese, dove una violenta fase di maltempo ha dato origine a spettacolari fenomeni vorticosi.

Davanti al porto di Marsala sono apparse due trombe marine contemporaneamente, che erano ben visibili dalla costa. Poco dopo il maltempo ha investito la terraferma con fortissime raffiche di vento, con auto capovolte, tetti scoperchiati, pali abbattuti e danni ad alcuni edifici scolastici.

Le immagini e i video registrati dai residenti mostrano le due colonne d’aria e acqua svilupparsi contemporaneamente sul mare, mentre nell’entroterra sono in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco.

Doppia tromba marina davanti al porto di Marsala

Il fenomeno più spettacolare è stato osservato nelle prime ore della mattinata davanti alla costa marsalese. Sotto una forte cella temporalesca si sono sviluppati due vortici contemporaneamente sul mare, dando origine a una doppia tromba marina.

Le colonne d’acqua erano chiaramente visibili dalla città e sono state riprese da numerosi cittadini. Successivamente la situazione è diventata più critica sulla terraferma, soprattutto nelle contrade a sud di Marsala e nell’area di Petrosino.

Auto capovolte dalla forza del vento

La violenza delle raffiche ha provocato danni significativi alla viabilità. Nell’area di Marsala sono state segnalate diverse automobili rovesciate, mentre a Petrosino una vettura è stata scaraventata fuori dalla carreggiata e ha terminato la propria corsa in una zona sottostante.

Le due persone presenti nell'auto sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. In altre zone il vento ha abbattuto pali dell’energia elettrica, danneggiato recinzioni e colpito strutture agricole.

Colpite anche alcune scuole

Particolarmente delicata la situazione negli edifici scolastici. Alla scuola Alcide De Gasperi, nella zona di Strasatti-Terrenove, il vento ha provocato danni a infissi e vetrate mentre erano in corso le attività scolastiche.

Sono state segnalate persone ferite e contuse, senza che al momento risultino condizioni gravi. All’interno di alcune aule sono caduti materiali e sono stati danneggiati arredi, rendendo necessari controlli sulla sicurezza degli edifici.

Tetti scoperchiati e pali abbattuti

La fascia interessata dal vortice ha riportato numerosi altri danni. Diverse abitazioni e strutture hanno perso parte delle coperture, mentre alberi e pali della rete elettrica e telefonica sono stati abbattuti.

Le segnalazioni più numerose arrivano dalle contrade Bambina, Alcesti, Campo, Strasatti e Terrenove, oltre che dal territorio di Petrosino. Sono stati segnalati anche danni a capannoni agricoli e coltivazioni.

Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi

Sul territorio sono operative diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme alla Protezione civile, al personale del 118 e alle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni provenienti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani, nella tarda mattinata erano impegnate cinque squadre, con ulteriori rinforzi in arrivo. Le operazioni riguardano soprattutto il soccorso alle persone, la verifica degli edifici danneggiati e la rimozione di alberi, pali e detriti dalle strade.

Il bilancio dei feriti è ancora in aggiornamento

Nelle prime ore successive all’evento non è stato ancora comunicato un bilancio ufficiale definitivo delle persone ferite. Sono confermati diversi contusi e feriti e le due persone trasportate in ospedale dopo l'incidente dell'auto a Petrosino. Le verifiche proseguono nelle contrade maggiormente colpite e il quadro potrebbe quindi cambiare nel corso della giornata.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Ottobre ore 13:28

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