Maltempo, notte di nubifragi in Puglia e in Campania

L'Italia è nel maltempo per il transito di due perturbazioni che hanno riportato piogge, temporali e un drastico calo delle temperature. Nelle ultime ore si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi da Nord a Sud. Tra le regioni più colpite ci sono Campania e Puglia.

Maltempo in Campania, nubifragio a Napoli: allagamenti tra Fuorigrotta e Bacoli

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la regione Campania, in particolar modo la zona di Napoli. La Protezione Civile aveva diramato lo stato di allerta meteo per rischio piogge e criticità nelle zone di Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana.

Un'allerta confermata dagli eventi meteorologici registrati: piogge torrenziali e nubifragi hanno interessato in gran parte la città di Napoli con allagamenti tra i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli dove le strade si sono trasformare in torrenti d'acqua.

Le piogge torrenziali hanno creato disagi e criticità tali da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuochi in diverse zone. A Melito le squadre sono intervenute per soccorrere alcuni automobilisti in difficoltà e rimuovere da una grondaia dei calcinacci. Tra le zone colpite dalle piogge anche i comuni di Arzano, Grumo Nevano e Giugliano.

Intanto resta massima l'allerta in tutta la Campania considerando lo stato di allerta meteo arancione diramato per oggi - venerdì 9 ottobre 2026 - per rischio idrogeologico nelle zone di Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana e quella gialla nelle zone di Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.

Maltempo in Puglia, violenti piogge a Brindisi

Non c'è solo la Campania tra le regioni del Sud più colpite dalla recente ondata di maltempo. Anche in Puglia si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti con conseguenti disagi per i cittadini. A Brindisi violenti acquazzoni e nubifragi hanno causato allagamenti con conseguenti danni che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Diverse squadre sono ininterrottamente al lavoro per liberare le zone allagate, tra cui il sottopassaggio ferroviario, ma anche per mettere in sicurezza diverse aree pericolanti. Provvidenziale l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco lungo la strada provinciale 50 tra Francavilla Fontana e Villa Castelli dove un automobilista è stato soccorso e portato in ospedale.

Anche in Puglia resta l'allerta considerando che la Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi - venerdì 9 ottobre 2026 - un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e rischio idrogeologico nelle zone: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica.