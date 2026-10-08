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Meteo, allerta arancione e gialla per il 9 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

Scatta la duplice allerta arancione e gialla il 9 ottobre 2026 in diverse regioni d'Italia. Scopriamo dove.
Clima8 Ottobre 2026 - ore 17:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nuovo bollettino di allerte meteo per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre 2026, in Italia. La Protezione Civile ha comunicato un duplice stato di allerta arancione e giallo in diverse regioni per maltempo e criticità.

Maltempo: allerta arancione il 9 ottobre 2026 dal Lazio alla Campania

Sono 2 le regioni osservate speciali nella giornata di domani, venerdì 9 ottobre 2026, consultando il bollettino di allerta meteo diramato dal Dipartimento della Protezione Civile. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e rischio idrogeologico. Ricordiamo che l'allerta arancione indica un livello di criticità moderata ma significativa, corrispondente a un pericolo serio con fenomeni diffusi, persistenti e in grado di causare danni rilevanti.

Nel dettaglio l'allerta arancione per rischio piogge e temporali il 9 ottobre 2026 scatta solo nel Lazio nelle zone: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene.

Massima attenzione anche per l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico comunicata venerdì 9 ottobre 2026 in:

  • Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;
  • Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene.

Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 9 ottobre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Non c'è solo l'allerta arancione, visto che la Protezione Civile ha emesso per venerdì 9 ottobre 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Il transito della perturbazione n.2 di ottobre si farà sentire con eventi meteorologici estremi in gran parte del Paese. Piogge e temporali diffusi con il rischio di grandinate da Nord a Sud. Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio temporali il 9 ottobre 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;
  • Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Alta pianura orientale;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

E ancora, la Protezione Civile ha comunicato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico il 9 ottobre 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa per venerdì 9 ottobre 2026 in:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro, Belbo e Bormida;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Ottobre ore 21:08

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