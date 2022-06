Zanzare: 3 modi per allontanarle subito (senza prodotti dannosi per noi e per l'ambiente)

Con il caldo, sono tornate anche le zanzare e sono destinate ad aumentare in estate. Scopriamo come allontanarle in modo green senza l'utilizzo di prodotti chimici e dannosi.

Zanzare, rischi e pericoli

Ogni anno infatti ci ritroviamo a fare i conti con le zanzare, insetti oggettivamente fastidiosi e anche pericolosi in alcune aree del mondo. I rischi non si limitano infatti al prurito conseguente a una loro puntura. Le zanzare sono infatti in grado di diffondere malattie e virus causando vere e proprie epidemie. Il continente asiatico proprio negli ultimi giorni ha visto intensificarsi i casi di febbre Dengue, malattia diffusa proprio da una particolare specie di zanzare.

Dunque, che sia per il solo fastidio o per scongiurare infezioni, difendersi dalle zanzare con il caldo è una priorità. Purtroppo essere immuni ai morsi di questi insetti è praticamente impossibile poiché riescono a captare l'anidride carbonica contenuta nel nostro respiro fino a 30 metri di distanza.

Come allontanare le zanzare in modo naturale

Esistono metodi validi per tenerle lontane in modo tale che, anche se riescono a identificarci come prede, verranno scoraggiate dall'avvicinarsi a noi. Il Ministero della Salute ha stilato alcuni consigli utili per difendersi dalle zanzare come tenere freschi gli ambienti di casa per rendere le condizioni avverse alla loro sopravvivenza. C'è chi si affida a vari articoli disponibili sul mercato, per lo più lampade o prodotti chimici che magari finiscono per essere efficaci sì ma anche a rischio per noi e per l'ambiente (vedi il caso degli zampironi). Ed è proprio dall'ambiente che prendiamo 3 rimedi naturali per allontanare le zanzare in modo sano ed ecosostenibile: vi basterà piantare alcune piante.

La vegetazione ci offre delle ottime soluzioni repellenti a questi insetti e sono tutte economiche e semplicissime da applicare. Si tratta di piante dal profumo molto forte che potrete piantare in casa, sui balconi o sul terrazzo. Ovviamente il profumo è forte solo per le zanzare (e per le formiche) che mal sopportano determinati odori, mentre per l'uomo non ha alcun effetto repellente. La prima pianta che vi consigliamo è un fiore: il geranio. Oltre a essere molto decorativo, è anche molto facile da gestire in quanto sopporta bene le alte temperature. Tra le diverse varietà, la più profumata e quindi efficace contro le zanzare è la Pelargonium Odoratissimum, non difficile da reperire.

Resistente alle temperature è anche la citronella, altra pianta nemica delle zanzare. Questa pianta ha l'aspetto simile a un cespuglio d'erba e un odore che ricorda quello del limone. Attenzione a non confonderla con le candele alla citronella, poiché alcuni studi evidenziano una scarsa efficacia: meglio preferire la pianta vera e propria. L'ultimo consiglio che vi diamo è quello di avere dei vasi contenenti piantine di basilico. Potrete condirci i piatti e il suo odore è anche un ottimo rimedio contro le zanzare. La sua efficacia è però inferiore rispetto ai primi due consigli, per cui se si vuole ottenere il risultato sperato è necessario possedere più vasi con più piantine.