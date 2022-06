Zampironi, il rimedio anti-zanzare è davvero innocuo per la salute dell'uomo?

Cosa sono gli zampironi e come sono fatti? Tali rimedi anti-zanzare, che sono tra i più utilizzati in questo periodo, sono davvero innocui per la salute dell'uomo? Ecco cosa si è scoperto in un recente studio.

Zampironi e fumo: lo studio e le controindicazioni

L'efficacia degli zampironi è comprovata, ma possiamo stare tranquilli sugli effetti del fumo che emanano mentre bruciano? A rispondere a tale quesito ci ha pensato una autorevole ricerca che ha analizzato il particolare prodotto a forma di spirale. Analizzando la combustione e raccogliendo diversi dati, gli scienziati hanno compreso che il fumo derivante da uno zampirone equivale a quello proveniente dal bruciare tra le 75 e le 137 sigarette.

Insomma rimanere vicino allo zampirone mentre brucia e soprattutto mentre tiene lontano le zanzare equivale a chi è costretto a rimanere accanto ai fumatori. Pertanto come il fumo passivo, anche il fumo degli zampironi, a lungo andare potrebbe avere conseguenze negative sulla salute dell'uomo.

Va sottolineato, però, che ad oggi mancano prove che sottolineino come l’esposizione prolungata agli zampironi aumenti le probabilità di sviluppare malattie gravi come ad esempio il cancro ai polmoni. Gli esperti si sono pertanto limitati a consigliare di limitare l’esposizione prolungata agli zampironi soprattutto in luoghi chiusi.

Cosa sono e come sono fatti gli zampironi?

Cosa sono gli zampironi? Basta la parola per immaginarsi la classica spirale di colore verde utilizzata per combattere le zanzare durante l'estate. Forse non tutti sanno che essa è costituita da una sorta di incenso prodotto con il piretro della Dalmazia. Si tratta di un fiore che contiene piretina ovvero una sostanza nociva per gli insetti.

A scoprire tale sostanza fu, nell'800 il chimico Giovanni Battista Zampironi, ma solo in Giappone vennero creati i prodotti a spirale che tutti conosciamo e che, grazie alla loro forma, possono bruciare più a lungo.

E' bene aggiungere che negli anni gli zampironi hanno subito modifiche e che i prodotti moderni non contengono solo fiori ma anche un mix di sostanze che ne aumentano l’efficacia e la durata e che a volte non sono proprio salutari per l'uomo.

Rimedi contro le zanzare: quali adottare in alternativa

Vi sono altri rimedi contro le zanzare? Certo che sì. Tra i più naturali vi sono sicuramente fiori e piante quali:

citronella

cedrina

gerani

basilico

lavanda

menta

Gli esperti consigliano poi di evitare la formazione di ristagni d'acqua e di utilizzare le zanzariere nelle proprie abitazioni e nei luoghi dove si lavora.