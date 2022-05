Bonus zanzariere e tende da sole, cos'è e come ottenerlo

Che cos'è il bonus zanzariere e tende da sole e in cosa consiste? Com'è possibile ottenerlo? Ecco tutte le informazioni per tutti coloro che hanno intenzione di installare delle zanzariere in casa o delle tende da sole. Si può usufruire, infatti, di un importante incentivo statale che è stato riconfermato anche quest’anno, ma ci sono limiti. Perché è così importante sapere tutto su questo bonus? Per proteggersi dal sole, dalle zanzare, ma soprattutto risparmiare sulle bollette energetiche tenendo la casa fresca senza abusare dei condizionatori.

Bonus zanzariere 2022: che cos'è, come si ottiene e i requisiti

L'acquisto di zanzariere rientra nell’eco-bonus 50% e del Superbonus 110% per l’efficientamento energetico solo se esse sono provviste di marchio CEE, sono fissate in modo stabile all’edificio esistente e non ad un edificio da costruire, proteggono una superficie vetrata esposta al sole a est, ovest e sud e soprattutto sono regolabili.

Tra i requisiti richiesti per aver diritto al beneficio vi è quello del valore Gtot complessivo. Di cosa si tratta? Del fattore totale di energia solare che tra zanzariera e vetrata che deve essere inferiore a 0,35 (con riferimento al vetro di tipo C, norma Uni En 14501). Perché questo valore è così importante? Ebbene questo tipo di zanzariere sono in grado di svolgere la funzione di oscurante, riducendo l'insolazione della stanza. In questo modo gli ambienti si manterranno freschi più a lungo e permettono così di ridurre il consumo di condizionatori. Il risultato? Un notevole risparmio finale sulle bollette.

Il bonus, come accennato, consiste in una detrazione fiscale per un importo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere e per la rimozione degli eventuali sistemi preesistenti. Il tetto massimo di detrazione per il 2022 è stato fissato a 60 mila euro. Se non si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la detrazione fiscale viene ripartita in dieci anni tra i vari beneficiari ovvero i proprietari di unità immobiliari, i nudi proprietari e chiunque abbia un diritto di godimento reale sull’immobile su cui sono state montate le zanzariere.

Cosa occorre fare per aver diritto al bonus? Rispettare tutti i requisiti, presentare richiesta all’Enea con tutti i relativi dati dell’intervento e poi portare tutta la documentazione e i bonifici parlanti al proprio commercialista o al Caf che si occupa della dichiarazione dei redditi.

Tende da sole: i requisiti

Quali requisiti occorre rispettare per l'acquisto di tende da sole per aver diritto alla detrazione?

Le tende devono essere:

a rullo

a lamelle orientabili

verticali

esterne con bracci pieghevoli o rotanti

ombreggianti

Occorre inoltre che i lavori eseguiti siano accompagnati: