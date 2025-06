Meteo, al via una settimana rovente: caldo africano e afa in aumento

Almeno fino a giovedì l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano occuperà stabilmente la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato, con un po’ di instabilità solo al Nord, dove comunque rovesci e temporali si concentreranno più che altro sulle zone alpine. Nel frattempo, le temperature caleranno leggermente al Nord, mentre nel resto d’Italia insisterà un caldo afoso intenso, con picchi di temperatura fino a 40 gradi. Nell’ultima parte della settimana è invece probabile una parziale ritirata dell’alta pressione, che consentirà alla coda di un fronte freddo atlantico di attraversare il Nord Italia: tra venerdì e sabato è quindi possibile un sensibile aumento dell’instabilità al Nord e un diffuso calo termico nelle regioni settentrionali e su parte del Centro; al Sud e Isole invece non sono attesi grossi cambiamenti, con sole e caldo afoso sempre protagonisti.

Previsioni meteo per lunedì 30 giugno

Lunedì al mattino nuvole e isolati rovesci sulle Alpi, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità anche sul resto del Nord: isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennino Ligure, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte. Ancora caldo afoso intenso in gran parte d’Italia: temperature massime in calo nelle regioni alpine, stazionarie o in leggera crescita nel resto del Paese. Con valori per lo più compresi fra 31 e 38 gradi. Venti per lo più deboli.



Previsioni meteo per martedì 1° luglio

Martedì alternanza tra sole e nuvole su tutto il Nord, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su quasi tutte le regioni a eccezione di Emilia Orientale, Romagna e Liguria. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, con un po’ di nuvole e qualche breve rovescio, nel pomeriggio, solo sull’Appennino Centrale. Temperature massime in calo in gran parte del Nord, con poche variazioni altrove. Venti in generale di debole intensità.