Meteo, lunga ondata di caldo africano sull'Italia: le previsioni del 29-30 giugno

L’alta pressione occupa ancora la nostra Penisola, ma lascia il Sud e il versante adriatico parzialmente esposti a correnti settentrionali che, relativamente più fresche, nelle prossime ore favoriranno una leggera flessione delle temperature: in ogni caso in tutta Italia insisterà un caldo intenso, con temperature al di sopra delle medie stagionali, in alcune località anche di 6-7 gradi. Inoltre, l’insistente presenza dell’alta pressione favorirà un ulteriore spostamento verso l’alto dello zero termico che, nella giornata odierna (domenica), sul Nord Italia si attesterà attorno ai 5000 metri di quota, quindi oltre la cima del Monte Bianco: un duro colpo per gli ecosistemi alpini. Le proiezioni a lungo termine indicano che l’alta pressione di matrice africana probabilmente insisterà sulla nostra Penisola anche per tutta la prima metà della nuova settimana: questo significa che ci attendono almeno altri 3-4 giorni con prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso intenso, in ulteriore aumento, con picchi addirittura fino a 40 gradi e oltre, specie al Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per domenica 29 giugno

Domenica al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, dove si formeranno anche degli isolati temporali; sempre tanto sole altrove. Temperature massime in leggero calo al Sud, senza grandi variazioni altrove, quasi dappertutto comprese fra 30 e 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità. Ancora ventilato per venti settentrionali al Centro-Sud. Mossi i mari meridionali, poco mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per lunedì 30 giugno

Lunedì al mattino tempo in generale soleggiato, con un po’ di nuvolosità solo sul settore alpino, dove comunque risulterà basso il rischio di pioggia. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, localmente sull’Appennino settentrionale. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in prossimità dei rilievi ma senza rischio di piogge. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi: le notti resteranno tropicali, con minime sopra i 20 gradi, mentre nel pomeriggio si toccheranno i 35 gradi in molte zone, con punte locali di 37-38 gradi nei settori interni della penisola, delle isole e in Pianura Padana. Il clima sarà afoso. I venti risulteranno deboli, con locali rinforzi settentrionali sul basso Adriatico, dove i mari saranno localmente mossi.