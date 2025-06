Meteo, giugno si chiude con afa e caldo africano: le previsioni

Prosegue senza sosta questa seconda ondata di caldo dell’estate 2025. Anche domenica sono attese generali condizioni di tempo stabile, con solo qualche annuvolamento pomeridiano sui monti e pochissimi temporali di calore sul settore alpino. In queste ore il promontorio anticiclonico nordafricano ha spostato il suo baricentro più verso la Francia; in questo modo le nostre regioni orientali, quindi sostanzialmente quelle del versante adriatico e parte del Sud, restano esposte a correnti settentrionali meno calde, che permettono una lieve e temporanea attenuazione della calura. Il caldo intenso, invece, continua a insistere sul resto d’Italia, con temperature oltre i 35 gradi e picchi poco sotto i 40 gradi. Anche le minime notturne restano ben al di sopra dei valori normali, generalmente sopra i 20 gradi, configurando le cosiddette notti tropicali. Uno degli effetti di questa situazione è l’ulteriore risalita dello zero termico che, in questo fine settimana, sul Nord Italia tende ad attestarsi intorno ai 5000 metri di quota, quindi oltre la cima del Monte Bianco: un duro colpo per gli ecosistemi alpini. Una situazione di caldo che possiamo definire estremo, destinata a proseguire per tutta la prossima settimana, almeno fino a venerdì. Poi, a partire da sabato, specialmente le regioni settentrionali potrebbero assistere a un cambio della circolazione atmosferica, mentre il caldo intenso sembra destinato a persistere al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica 29 giugno

Altra giornata prevalentemente soleggiata in tutta Italia. Fra pomeriggio e sera aumenta un po’ l’instabilità sulle Alpi occidentali dove saranno possibili brevi e isolati temporali di calore. Temperature notturne quasi ovunque sopra i 20 gradi alle basse quote. Massime senza notevoli variazioni: clima ancora molto caldo con picchi dai 33 ai 38 gradi. Ancora ventilato per venti settentrionali al Centro-Sud. Mossi i mari meridionali, fino a molto mosso il basso Ionio.

Previsioni meteo per lunedì 30 giugno

Tempo sarà in prevalenza soleggiato, con maggiore nuvolosità già dalla tarda mattinata sul settore alpino, dove non si escludono isolati rovesci. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, localmente sull’Appennino settentrionale. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in prossimità dei rilievi ma senza rischio di piogge. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi: le notti resteranno tropicali, con minime sopra i 20 gradi, mentre nel pomeriggio si toccheranno i 35 gradi in molte zone, con punte locali di 37-38 gradi nei settori interni della penisola, delle isole e in Pianura Padana. Il clima sarà afoso. I venti risulteranno deboli, con locali rinforzi settentrionali sul basso Adriatico, dove i mari saranno localmente mossi.