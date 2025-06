Meteo: ultimo weekend di giugno molto caldo! Lieve attenuazione in alcune zone

Nel fine settimana, ultimo del mese di giugno, sono attese generali condizioni di tempo stabile, con solo alcuni annuvolamenti pomeridiani sui monti, accompagnati da pochissimi temporali di calore, grazie a un nuovo rigonfiamento del promontorio anticiclonico nordafricano che, questa volta, sposta il proprio baricentro più verso ovest. In tal modo le nostre regioni orientali, sostanzialmente quelle del versante adriatico e parte del Sud, resteranno esposte a correnti settentrionali meno calde, sperimentando così un’attenuazione della calura.

Il caldo intenso, invece, continuerà a insistere nel resto d’Italia, con temperature oltre i 35 gradi, fino a picchi poco sotto i 40 gradi. Anche le minime notturne resteranno ben oltre i livelli normali, in generale sopra i 20 gradi (condizioni note come notti tropicali), ma in diverse zone difficilmente sotto i 25 gradi (per dare un’idea, 25 gradi è la soglia della temperatura massima diurna oltre la quale quella giornata viene definita estiva).

Uno degli effetti determinati da questa situazione è l’ulteriore risalita dello zero termico che, in corrispondenza del Nord Italia, tenderà a oltrepassare i 5000 metri di quota (quindi oltre la cima del Monte Bianco): un duro colpo per gli ecosistemi alpini. Questa seconda ondata di caldo della stagione, proseguirà anche nella prossima settimana, tornando a coinvolgere tutto il territorio fino almeno a mercoledì 2 o giovedì 3 luglio e caratterizzata da una prevalenza di sole, salvo eventuali temporali di calore sui rilievi del Nord e vicine pianure. Nei giorni successivi sale il livello di incertezza delle proiezioni modellistiche, specialmente per quel che riguarda le regioni settentrionali, mentre per il Centro-Sud il destino sembra riservare ancora sole e caldo intenso.

Le previsioni meteo per sabato 27 giugno

Tempo decisamente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche nuvola sulla Calabria tirrenica e, durante il pomeriggio, anche a ridosso dei rilievi, ma con scarso rischio di precipitazioni.

Temperature massime in leggero calo su Puglia e Basilicata, stazionarie o in lieve aumento nelle altre regioni; valori per lo più fra 30 e 36 gradi, con picchi di 37-38 gradi sul versante tirrenico e nelle Isole. Venti fino a moderati settentrionali su medio Adriatico, Sud e Isole, con mari fino a mossi.

Le previsioni meteo per domenica 28 giugno

Altra giornata prevalentemente soleggiata in tutta Italia. Fra pomeriggio e sera aumenta un po’ l’instabilità sulle Alpi occidentali dove saranno possibili brevi e isolati temporali di calore.

Temperature notturne quasi ovunque sopra i 20 gradi alle basse quote. Massime senza notevoli variazioni, vicine alla norma lungo le coste adriatiche del Centro-Sud e nel basso Tirreno; altrove clima ancora molto caldo con picchi dai 33 ai 38 gradi. Ancora ventilato per venti settentrionali al Centro-Sud. Mossi i mari meridionali, fino a molto mosso il basso Ionio.