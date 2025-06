Meteo: l'Anticiclone Nord Africano torna a dominare anche al Nord! Weekend bollente

Dopo il transito della coda della perturbazione n.6, che ha lambito le Alpi nella giornata di ieri (giovedì 26 giugno), il tempo torna più stabile anche al Nord. In tutte le regioni si attendono, quindi, giornate soleggiate con alcuni annuvolamenti pomeridiani sui monti, accompagnati da pochissimi temporali di calore, grazie anche a un nuovo rigonfiamento del promontorio anticiclonico nordafricano che, questa volta, sposta il proprio baricentro più verso ovest.

In tal modo, in questi ultimi giorni della settimana, le nostre regioni orientali, sostanzialmente quelle del versante adriatico, resteranno esposte a correnti settentrionali meno calde, sperimentando così un’attenuazione della calura. Il caldo intenso, invece, continuerà a imperversare nel resto d’Italia, con temperature oltre i 35 gradi, fino a picchi vicini ai 40 gradi. Anche le minime notturne resteranno ben oltre i livelli normali, in generale sopra i 20 gradi (condizioni note come notti tropicali), ma in diverse zone difficilmente sotto i 25 gradi (per dare un’idea, 25 gradi è la soglia della temperatura massima diurna oltre la quale quella giornata viene definita estiva).

Uno degli effetti determinati da questa situazione è l’ulteriore risalita dello zero termico che, in corrispondenza del Nord Italia, nel weekend tenderà a oltrepassare i 5000 metri di quota (quindi oltre la cima del Monte Bianco), un duro colpo per gli ecosistemi alpini.

Questa seconda ondata di caldo della stagione proseguirà anche nella prossima settimana coinvolgendo tutto il territorio fino almeno a mercoledì 2 o giovedì 3 luglio e caratterizzata da una prevalenza di sole, salvo eventuali temporali di calore sui rilievi del Nord e vicine pianure. Nei giorni successivi i modelli atmosferici lasciano intravedere una possibile tregua dal caldo sulle regioni settentrionali, grazie al parziale arretramento dell’anticiclone il quale, comunque, resterà ben attivo al Centro-Sud. Tuttavia, essendo una previsione a lungo termine, è preferibile attendere conferme di questa tendenza nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 27 giugno

Giornata prevalentemente soleggiata, a parte qualche iniziale annuvolamento sui mari occidentali, il transito di velature e il consueto temporaneo aumento della nuvolosità nelle zone montuose durante il pomeriggio quando non si escludono pochi sporadici rovesci o temporali, per lo più nell’estremo settore alpino orientale e lungo l’Appennino.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e in Sicilia, locali diminuzioni lungo il versante adriatico e sulla Sardegna occidentale; valori in generale dai 30 ai 36 gradi, ma con picchi fino a 37-39 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale lungo l’Adriatico e intorno alle Isole dove i mari diverranno localmente mossi.

Le previsioni meteo per sabato 28 giugno

Tempo decisamente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche nuvola sulla Calabria tirrenica e, durante il pomeriggio, anche a ridosso dei rilievi, ma con scarso rischio di precipitazioni.

Temperature minime oltre i 20 gradi alle basse quote. Massime in ulteriore leggero calo lungo l’Adriatico e nel nord della Sicilia, stazionarie o in lieve aumento nelle altre regioni; i picchi massimi di 37-39 gradi sul versante tirrenico e nelle Isole. Venti fino a moderati settentrionali su medio Adriatico, Sud e Isole, con mari fono a mossi.