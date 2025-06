Meteo, caldo intenso anche a inizio luglio: la tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che questa seconda intensa ondata di calore dell’estate 2025 durerà fino alla prima settimana di luglio. Infatti - dopo la temporanea e lieve flessione delle temperature giovedì 26 su parte del Nord, causata dall’instabilità con dei temporali per il passaggio della coda di una perturbazione -, da venerdì 27 giugno l’Anticiclone Nordafricano tornerà a spingersi verso l’Europa centrale trascinando una massa d’aria molto calda.

Caldo in intensificazione nei prossimi giorni

Le temperature, già ben oltre la norma del periodo, subiranno un’ulteriore crescita raggiungendo picchi dai 35 ai 40 gradi in molte regioni. Anche le minime notturne aumenteranno ulteriormente rimanendo diffusamente oltre i 20 gradi, determinando le cosiddette notti tropicali, e in diverse aree difficilmente sotto i 25 gradi. L’estrema eccezionalità del caldo che sta caratterizzando questo periodo è evidente anche da un parametro che conferma quanto sia rovente la massa d’aria associata all’anticiclone: l’altezza dello zero termico, cioè la quota superata la quale in libera atmosfera la temperatura dell’aria è sempre negativa. Attualmente sulle Alpi lo zero termico è già posizionato oltre i 4000-4400 metri, ma da sabato al Nord-Ovest si spingerà fino ai 5000 metri (la media climatica a giugno negli ultimi decenni è intorno a 3300-3500 metri).

Da un punto di vista meteo, i prossimi giorni saranno caratterizzati da tempo per lo più stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, occorrerà tener conto degli eventuali temporali di calore che potranno svilupparsi nelle aree montuose per lo più tra il pomeriggio e la sera.

Parziale e temporanea attenuazione del caldo nel weekend

Tra sabato 28 e domenica 29 giugno il medio e basso Adriatico si troverà temporaneamente sul bordo orientale dell’Anticiclone, che invece occuperà ancora saldamente il resto del Paese, il Mediterraneo centro-occidentale, la penisola iberica e la Francia (tutte aree queste dove proseguirà un’eccezionale anomalia termica).

Nell’ultimo weekend di giugno, quindi, il caldo intenso è previsto in temporanea attenuazione dalla Romagna alla Puglia con valori massimi più vicini alla norma, per l’attivazione di una moderata ventilazione settentrionale, con venti di Tramontana e Maestrale a tratti forti sulla Puglia e nello Ionio, comunque senza precipitazioni.