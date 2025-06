Meteo, caldo ancora più intenso e punte di 40 gradi: le previsioni da mercoledì 25 giugno

Sull’Italia sta prendendo forma la seconda ondata di calore della stagione, con valori massimi che raggiungono e superano i 34°C in molte regioni e minime quasi ovunque ostinatamente sopra i 20°C (notti tropicali). Il caldo intenso, che presto diventerà in qualche caso anche estremo, è determinato dalla presenza del promontorio anticiclonico nordafricano, riconoscibile in quota sotto forma di “cupola” protesa dall’entroterra sahariano occidentale, che favorisce questa impennata delle temperature grazie al triplice effetto di trascinamento della massa d’aria subtropicale, la concomitante compressione verso il basso (subsidenza anticiclonica) della stessa massa d’aria già di per sé molto calda e, non meno importante, la stabilità indotta, con conseguente serenità del cielo e massimo irraggiamento solare che in questo periodo intorno al solstizio raggiunge il livello più elevato rispetto al resto dell’anno.

Questa struttura manterrà e intensificherà il caldo fino almeno alla prima settimana di luglio, disturbato appena dal transito della coda di una perturbazione (la n.6 del mese) che si limiterà a lambire le regioni settentrionali nella giornata di giovedì.

Nel corso di questa ondata di calore, la cui durata e il cui apice non sono al momento facilmente individuabili dai dati modellistici, le temperature potranno toccare punte dai 35 ai 40 gradi, maggiormente diffuse al Centro-Sud e nelle Isole, per lo più nelle zone interne; inoltre, occorrerà tener conto anche degli eventuali temporali di calore che potranno formarsi nelle aree montuose per lo più fra le ore pomeridiane e serali.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 giugno

Giornata prevalentemente soleggiata e calda da nord a sud. Da segnalare solo un po’ di nuvole, inizialmente nella Liguria di ponente, sull’alto Tirreno e le Venezie, durante il pomeriggio a ridosso dei rilievi con possibile sviluppo di brevi rovesci o temporali per lo più lungo l’arco alpino.

Caldo afoso in intensificazione, con temperature massime quasi dappertutto comprese fra 29 e 34 gradi e punte di 35-36 nelle aree lontane dai litorali, con possibili punte di 37-39 gradi nell’interno della Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 26 giugno

Già dal mattino nuvolosità in aumento sulle zone alpine con isolati rovesci o temporali per lo più sulle Alpi centrali; tempo soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nubi sparse su gran parte del Nord, con rovesci e temporali lungo l’arco alpino e, in forma più isolata, anche sull’Appennino settentrionale; non si escludono locali sconfinamenti verso le vicine pianure. Alla sera qualche rovescio potrà insistere sulle Alpi orientali.

Temperature massime in leggero calo nelle zone alpine e al Nord-Ovest, in ulteriore aumento in Emilia Romagna e al Centro-Sud, con possibili picchi intorno ai 40 gradi nelle zone interne del Sud e della Sardegna. Venti a regime di brezza, con locali rinforzi da sud o sud-ovest al Nord.