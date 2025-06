Meteo: caldo africano in aumento! Mercoledì 25 parziale tregua: ecco dove

In base alle ultime proiezioni dei modelli fisico-matematici, l’alta pressione del bollente Anticiclone Nord-Africano insisterà sulla nostra Penisola almeno fino ai primi giorni di luglio, dando così vita a un lungo periodo di tempo stabile e caldo afoso intenso, con poche parziali pause.

In particolare, un temporaneo indebolimento dell’alta pressione vedrà, tra la fine di domai (mercoledì 25) e la giornata di giovedì 26, delle correnti relativamente più fresche e instabili infiltrarsi sul Nord Italia dove quindi aumenterà l’instabilità, con un po’ di temporali sulle Alpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure, mentre il caldo si attenuerà leggermente.

Tuttavia, nell’ultima parte della settimana il tempo tornerà a farsi decisamente stabile e soleggiato in tutto il Paese, le piogge saranno praticamente assenti e il caldo afoso risulterà decisamente intenso, con un’anomalia termica positiva che in molte località risulterà anche di 7-8 °C; sono inoltre attese notti tropicali in gran parte d’Italia, con l’ondata di calore che quindi si farà sentire anche nelle ore notturne.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 24 giugno)

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola in più in Liguria. Nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità sulle Alpi; ancora qualche nuvola anche in Liguria, tanto sole altrove.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 28 e 34 gradi, con punte di 35-36 gradi al Centro-Sud e Isole. Venti in generale di debole intensità.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 giugno

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso praticamente in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in prossimità dei rilievi, in particolare sulle Alpi occidentali, dove non si esclude qualche locale rovescio.

Caldo in intensificazione, con temperature in ulteriore aumento: nel pomeriggio si raggiungeranno diffusamente i 35°C al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Valori ancora più elevati sono attesi nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sardegna, dove si potranno toccare punte di 36-38°C. Venti in prevalenza deboli o a regime di brezza.