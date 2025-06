Meteo: caldo intenso, picchi fino a 40°C già da mercoledì 25. Ecco dove

Le ultime proiezioni confermano per l’Italia una fase di stabilità atmosferica prolungata, che potrebbe durare almeno fino a inizio luglio. A favorirla sarà un vasto campo di alta pressione sub-tropicale, in estensione dal Nord Africa verso l’Europa centrale e i Balcani. Unica eccezione, tra mercoledì 25 notte e venerdì 27 mattina, sarà il passaggio di un fronte in quota sull’Europa centrale che potrà lambire il Nord Italia, causando locali temporali e un temporaneo lieve calo termico. Si tratta però di una tendenza ancora incerta nei dettagli.

Per il resto del Paese, lo scenario sarà dominato dalla seconda e più intensa ondata di calore dell’estate, con un’anomalia termica positiva fino a +6/8 °C. Attese notti tropicali e temperature massime oltre i 32-35 °C, con picchi fino a 40 °C nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole già da mercoledì. In sintesi, il caldo sarà intenso, anomalo, afoso e destinato a protrarsi per diversi giorni.

Le previsioni meteo per martedì 24 giugno

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sull’Italia. Soltanto in Liguria e, al mattino, anche sulla Toscana nord-occidentale nubi sparse con un cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature in generale lieve aumento con valori anche oltre i 35 gradi. Venti in generale di debole intensità. Mosso il Mar Ligure, il Mare di Corsica e l’alto Tirreno in corrispondenza delle Bocche di Bonifacio.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 giugno

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità in prossimità dei rilievi montuosi, in particolare sulle Alpi occidentali, dove non si esclude qualche locale rovescio.

Caldo in intensificazione, con temperature in ulteriore aumento: nel pomeriggio si raggiungeranno diffusamente i 35°C al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Valori ancora più elevati sono attesi nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sardegna, dove si potranno toccare punte di 36-38°C. Venti in prevalenza deboli o a regime di brezza.