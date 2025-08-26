FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi ...

Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi parziale miglioramento

La perturbazione n.5, residuo dell'ex uragano Erin, insisterà fino a sabato 30 agosto sull'Italia. Domenica 31 solo un temporaneo miglioramento.
Tendenza26 Agosto 2025 - ore 11:33 - Redatto da Meteo.it
Tendenza26 Agosto 2025 - ore 11:33 - Redatto da Meteo.it

L’intensa perturbazione (la n.5 del mese), residuo dell’uragano Erin, trasformatosi attraversando l’Atlantico in un ciclone extra-tropicale, dopo aver causato una fase di forte maltempo giovedì 28 sulle regioni settentrionali, richiamando al Centro-Sud forti venti di Scirocco, venerdì 29 manterrà condizioni di instabilità e temperature inferiori alla media al Nord, coinvolgendo nel peggioramento anche gran parte del Centro, la Sardegna e la Campania, con rischio di forti temporali principalmente tra Toscana, Umbria e Lazio, dove saranno possibili locali nubifragi, grandine e forti raffiche.

Nel resto del Sud e in Sicilia prevarranno ancora le schiarite, più ampie e associate ancora a caldo intenso sulla Puglia e nel settore ionico. Le temperature massime venerdì saranno in sensibile calo invece al Centro e in Sardegna e con una diminuzione più contenuta anche sul basso versante tirrenico e in Sicilia. Venti moderati un po’ su tutti i mari, in Liguria, in quasi tutto l’Appennino.

Nell'ultimo weekend di agosto la perturbazione n.5 raggiunge anche il Sud mentre un'altra lambirà il Nord: la tendenza meteo

Sabato 30 il fronte instabile raggiungerà anche le regioni meridionali e un'altra perturbazione in arrivo dalla Francia (nr. 6) arriverà a lambire le regioni settentrionali. Al Sud la temporanea fase instabile, con alcuni rovesci o temporali, dovrebbe concentrarsi nelle regioni peninsulari, sfiorando la Sicilia.

Al Centronord il tempo sarà caratterizzato da una notevole variabilità, con rischio maggiore di rovesci o temporali, secondo le attuali proiezioni, sul Triveneto, in Emilia e al Centro. Temperature in calo, eccetto lievi rialzi al Nord-Ovest e ultime punte verso i 35 gradi sul basso Ionio. Ventilazione ancora vivace con venti moderati o forti tesi in particolare al Sud e nelle Isole.

Domenica 31 dovremmo poi registrare un generale temporaneo miglioramento: il Nord infatti potrebbe essere raggiunto già lunedì 1 settembre da un’altra perturbazione. Per conferme e maggiori dettagli sarà comunque bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: 28-29 agosto con marcato maltempo e rischio nubifragi. Caldo anomalo al Sud
    Tendenza25 Agosto 2025

    Meteo: 28-29 agosto con marcato maltempo e rischio nubifragi. Caldo anomalo al Sud

    Nella parte centrale della settimana l'ex uragano Erin raggiungerà l'Italia innescando un forte maltempo e un nuova fase di caldo anomalo al Sud.
  • Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza
    Tendenza24 Agosto 2025

    Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza

    Intensa perturbazione da metà settimana con rischio di forti piogge e temporali. Intenso Scirocco al Sud e Isole con picchi di 35 gradi. La tendenza meteo
  • Meteo, dal 27 agosto rischio di forte maltempo al Nord: la tendenza
    Tendenza23 Agosto 2025

    Meteo, dal 27 agosto rischio di forte maltempo al Nord: la tendenza

    A metà della prossima settimana forte perturbazione in arrivo al Nord con possibili criticità. Scirocco in rinforzo e caldo in intensificazione al Sud e Isole. La tendenza meteo
  • Meteo, la prossima settimana Italia divisa tra caldo intenso e temporali
    Tendenza22 Agosto 2025

    Meteo, la prossima settimana Italia divisa tra caldo intenso e temporali

    Martedì rapido impulso perturbato poi da mercoledì Anticiclone nord-africano in rinforzo al Centro-sud. Più instabile al Nord. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: 28-29 agosto con marcato maltempo e rischio nubifragi. Caldo anomalo al Sud
Tendenza25 Agosto 2025
Meteo: 28-29 agosto con marcato maltempo e rischio nubifragi. Caldo anomalo al Sud
Nella parte centrale della settimana l'ex uragano Erin raggiungerà l'Italia innescando un forte maltempo e un nuova fase di caldo anomalo al Sud.
Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza
Tendenza24 Agosto 2025
Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza
Intensa perturbazione da metà settimana con rischio di forti piogge e temporali. Intenso Scirocco al Sud e Isole con picchi di 35 gradi. La tendenza meteo
Meteo, dal 27 agosto rischio di forte maltempo al Nord: la tendenza
Tendenza23 Agosto 2025
Meteo, dal 27 agosto rischio di forte maltempo al Nord: la tendenza
A metà della prossima settimana forte perturbazione in arrivo al Nord con possibili criticità. Scirocco in rinforzo e caldo in intensificazione al Sud e Isole. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 26 Agosto ore 14:56

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154