Meteo: da venerdì 27 caldo ancora più afoso, fino a 40°C in molte regioni! Quanto durerà?

I dati confermano l’innesco e il proseguimento di questa seconda intensa ondata di calore dell’estate fino almeno alla prima settimana di luglio. Dopo la temporanea e lieve flessione delle temperature giovedì 26 su parte del Nord, causata dal passaggio della coda di una perturbazione, da venerdì 27 l’Anticiclone Nordafricano tornerà a rigonfiarsi verso l’Europa centrale trascinando una massa d’aria ancora più calda che coinvolgerà una buona parte del continente.

Le temperature, già piuttosto elevate, specie al Centro-Sud, subiranno un’ulteriore crescita raggiungendo picchi dai 35 ai 40 gradi in molte regioni. Anche le minime notturne aumenteranno ulteriormente rimanendo diffusamente oltre i 20 gradi (le cosiddette notti tropicali) e in diverse aree difficilmente sotto i 25 gradi. Saranno giornate caratterizzate da tempo per lo più stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, occorrerà tener conto degli eventuali temporali di calore che potranno svilupparsi nelle aree montuose per lo più fra il pomeriggio e la sera.

Il caldo africano insiste almeno fino alla prossima settimana: possibile tregua solo al Nord. La tendenza meteo

Fino a metà della prossima settimana non si prospettano cambiamenti significativi nella circolazione atmosferica. Sole e caldo intenso, in realtà, dovrebbero proseguire anche nei giorni successivi al Centro-Sud, mentre il Nord potrebbe subire, seppur marginalmente, gli effetti dell’indebolimento del promontorio anticiclonico sull’Europa centrale, causato dall’abbassamento delle correnti perturbate, più che altro in termini di attenuazione del caldo e aumento dell’instabilità sull’arco alpino.