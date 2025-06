Meteo, verso una settimana rovente: nuova ondata di caldo dal 23 giugno

La settimana prossima sul Mediterraneo e sull’Italia il tempo sarà determinato dalla presenza di un solido campo di alta pressione che sarà associato, ancora una volta, a temperature di alcuni gradi al di sopra della norma.



In dettaglio lunedì 23 giugno prevalenza di sole in tutto il paese con l’eccezione dei settori alpini più settentrionali, sfiorati da una perturbazione atlantica, dove sarà possibile qualche rovescio temporale. Temporali isolati possibili anche nelle zone più interne della Sicilia.

Tendenza meteo: nuova ondata di caldo in arrivo



Temperature in aumento in particolare al Centro-nord. Venti deboli.

Martedì 24 giugno con l’ulteriore rinforzo dell’alta pressione avremo tempo stabile e soleggiato in tutta Italia. Temperature in aumento soprattutto sulle regioni meridionali, Isole e sulle aree alpine.



Stando agli ultimi aggiornamenti il tempo stabile e caldo proseguirà anche mercoledì giornata in cui probabilmente assisteremo a una intensificazione del caldo. Dal 27 giugno, infatti, con l’Anticiclone africano intenzionato a gonfiarsi fin sopra la regione alpina e i Balcani, tutto il Paese rischia di superare i 35 gradi. L’ultimo weekend di giugno potrebbe rivelarsi estremamente caldo, con il termometro diffusamente fino a 40-41 gradi al Centro-Sud.