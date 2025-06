Meteo, 20 giugno instabile al Sud poi nuova ondata di caldo

Il vortice di bassa pressione responsabile della fase temporalesca che ha investito la nostra Penisola, oggi porterà ancora dell’instabilità all’estremo Sud, per poi abbandonare definitivamente l’Italia entro le prime ore di sabato. Nel fine settimana si conferma quindi un deciso miglioramento nelle regioni meridionali, mentre una nuova fase instabile con dei temporali è prevista sabato in parte del Nord e domenica nelle regioni centrali tirreniche. Le temperature, in graduale aumento nelle prossime 24 ore al Centro-Nord, nel week-end si manterranno su valori tipicamente estivi, al di sopra della norma. Nella prossima settimana i dati attuali indicano un ritorno dell’Anticiclone nordafricano sull’Italia, accompagnato da una nuova ondata di calore probabilmente molto intensa.

Previsioni meteo per venerdì 20 giugno

Al mattino nuvole su Calabria e Sicilia, con isolati rovesci e temporali nell’isola; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio cielo nuvoloso con rovesci e temporali sparsi in Calabria e Sicilia; acquazzoni e brevi temporali più isolati possibili anche su Alpi, Prealpi e Appennino meridionale. In serata cessano quasi del tutto le precipitazioni. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, quasi dappertutto comprese tra 29 e 34 gradi. Venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per sabato 21 giugno

Nuvole in generale aumento nelle regioni settentrionali, con schiarite ancora ampie al mattino in Liguria e nel pomeriggio lungo l’Adriatico. Qualche rovescio in mattinata tra alto Piemonte e Prealpi lombarde; tra pomeriggio e sera sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi su Alpi, Prealpi, pianura piemontese e lombarda, Appennino settentrionale e centrale. Qualche rovescio anche in Liguria e zone interne della Calabria. Temperature massime in leggero calo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Venti deboli, con rinforzi si Maestrale in Puglia; ventilato a tratti per venti orientali in pianura Padana; possibili raffiche durante i temporali.