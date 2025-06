Meteo, 21 giugno con rischio di forti temporali al Nord: le previsioni

Il vortice di bassa pressione che anche nelle ultime ore ha dato luogo a instabilità all’estremo Sud, si allontana dalla Sicilia e fin dalle prime ore di sabato si conferma un deciso miglioramento nelle regioni meridionali e nell’isola. Nel frattempo una nuova fase instabile con dei temporali anche forti è confermata sabato in parte del Nord e domenica nelle regioni centrali tirreniche. Anche in questo caso i temporali avranno origine da un nucleo di aria fredda in quota (goccia fredda) in arrivo sulle Alpi e in veloce transito lungo la nostra Penisola. Le temperature subiranno una lieve e temporanea diminuzione in corrispondenza di questa fase instabile, per poi riprendere a salire gradualmente da lunedì. Nel corso della prossima settimana i dati attuali confermano il rinforzo dell’Anticiclone nordafricano nel Mediterraneo, sull’Europa occidentale e sull’Italia, accompagnato da una nuova ondata di calore probabilmente molto intensa nelle nostre regioni del Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato 21 giugno

Nuvole in generale aumento nelle regioni settentrionali, con schiarite ancora ampie al mattino in Liguria e fino al pomeriggio in Emilia e lungo l’Adriatico; sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud. Dal pomeriggio tempo instabile, con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale e possibili sconfinamenti nelle vicine zone di pianura; qualche rovescio o isolato temporale anche sui rilievi del Centro-Sud; in serata i temporali, anche di forte intensità, con rischio di grandine e raffiche di vento, si potrebbero estendere a tutta la Lombardia, al Piemonte, alla Liguria e all’Emilia occidentale; poi nella notte si sposteranno in Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Temperature massime in calo al Nord, più marcato nelle aree temporalesche; in rialzo in Sicilia. Venti deboli, con rinforzi si Maestrale in Puglia.

Previsioni meteo per domenica 22 giugno

Al mattino e fino al pomeriggio tempo instabile tra bassa Toscana, Umbria, Lazio e zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità. Tempo stabile nel resto del Paese, più soleggiato in pianura padana, lungo tutte le coste adriatiche e in Sardegna; un po’ di nubi sparse su Alpi, Appennini, Calabria e Sicilia orientale. Temperature minime in calo al Centro-Nord; massime in leggera diminuzione al Centro. Venti deboli.